Путинцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Осаке

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в четвертьфинале турнира в Осаке уступила китаянке Ван Синьюй со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. На счету 28-летней казахстанки эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. В полуфинале Синьюй встретится с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Элизабет Мандлик (США). Осака (Япония) Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023 Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Ван Синьюй (Китай, 3) — Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3