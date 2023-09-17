Соболенко в шутку ответила на вопрос фаната: «Я бы хотела найти всех моих хейтеров и напугать их»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос подписчика, что бы она сделала в первую очередь, если бы на один день стала невидимой.

«Я бы хотела найти всех моих хейтеров и напугать их. Возможно, мне понадобилось бы больше времени, чем один день», — написала теннисистка в соцсетях.

25-летняя Соболенко является победительницей одного турнира «Большого шлема в одиночном разряде» (Открытый чемпионат Австралии-2023) и двух — в парном (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021). Также на ее счету 19 побед на турнирах WTA. После US Open-2023 белоруска стала первой ракеткой мира.