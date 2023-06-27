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Сегодня, 12:29

Соболенко рассказала, как ее довел до слез украинский тренер

Виталий Косик
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Вторая ракетка мира Арина Соболеко рассказала, как ее довел до слез украинский тренер после одного из матчей WTA.

«Однажды тренер украинского игрока со смехом сказал мне: «Я рад, что ты проиграла». Я пошла в офис WTA, я плакала, как ребенок, не могла говорить. Он шел за мной и кричал, что я бросаю бомбы, а я чувствовала себя виноватой за то, чего не делала», — приводит слова Соболенко ТАСС.

После «Ролан Гаррос» спортсменка рассказала, что хотела завершить карьеру из-за оскорблений и угроз в социальных сетях.

Источник: ТАСС
Теннис
Арина Соболенко
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