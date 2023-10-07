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Сегодня, 12:32

Свентек о выходе в финал Пекина-2023: «Довольна собой, преодолеть можно даже самые сложные времена»

Руслан Минаев
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Полька Ига Свентек прокомментировала победу над американкой Коко Гауфф (6:2, 6:3) в полуфинале турнира в Пекине.

«Я очень довольна своим выступлением. Я играла свободно. Давно я так себя не чувствовала. Теперь я запомню, что можно преодолеть даже самые сложные времена. Тяжелый труд может вам в этом помочь.

Я рада, что сумела переключиться после US Open. Надеюсь, что смогу продолжить так выступать как можно дольше», — цитирует Свентек пресс-служба WTA.

За игру вторая ракетка мира за титул поборется с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Людмила Самсонова (Россия).

Теннис
Ига Свентек
Кори Гауфф
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