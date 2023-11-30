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Сегодня, 20:15

Мама Самсоновой о победе России в Кубке Билли Джин Кинг-2021: «Для Люды было большой честью представлять свою родную страну»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Светлана Самсонова в интервью «СЭ» поделилась эмоциями от первых побед дочери Людмилы Самсоновой на взрослом уровне.

— Что вы почувствовали, когда она выиграла свой первый турнир WTA в Берлине?

— Большую радость и облегчение. Очень сильно болела за нее. Как маме мне было важно, что этот успех придаст ей уверенности в собственных силах. Та победа показала, что все возможно. Все-таки до этого даже при хорошей игра она не могла проходить далеко по турнирной сетке.

— Спустя пять месяцев после Берлина Людмила выиграла Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной России. Более того, она была признана MVP плей-офф, обыграв Слоан Стивенс в полуфинале и Белинду Бенчич в финале. Это был особенный турнир?

— Да, все-таки это было ее первое выступление за сборную России, и она сыграла очень сильно. Помню, представители федерации позвонили нам за месяц до турнира, предложили сыграть. Я ответила, что, конечно, она сыграет. В итоге все были довольны. И федерация, и Люда, для которой было большой честью представлять свою родную страну.

— А что скажете про тот период, когда она выиграла практически три титула подряд в 2022 году? Не было боязно, что она играет слишком часто?

— Нет, это жизнь спортсмена. Не одна она играет в таком графике. Если выдерживает его, то это только плюс. Все-таки когда ты занимаешься профессиональным спортом, то переживания о здоровье отходят на второй план.

Людмила Самсонова и&nbsp;ее&nbsp;мама Светлана. «В комнате Люды висели только постеры Шараповой. Других героев в ее детстве не припомню». Интервью с мамой первой ракетки России

Теннис
Людмила Самсонова
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