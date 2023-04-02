Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 01:00

Прощай, «Солнечный дубль». Уставшая Рыбакина проиграла финал в Майами

Сергей Подушкин
Обозреватель
Елена Рыбакина.
Фото USA Today Sports
Елена Рыбакина и Петра Квитова.
Фото USA Today Sports
1/2
Telegram Дзен
Елена уступила Петре Квитовой, но может гордиться своим выступлением на двух американских супертурнирах.

WTA 1000. Майами (США). Финал
Петра Квитова (Чехия, 15) — Елена Рыбакина (Казахстан, 10) —7:6 (16:14), 6:2

Россиянка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, все-таки не смогла сделать так называемый «Солнечный дубль» — выиграть оба весенних американских супертурнира WTA 1000. После титула в Индиан-Уэллс, она дошла до финала в Майами, но последний шаг к двойному успеху ей не удался. Елена уступив в двух партиях Петре Квитовой из Чехии. Тем не менее, результаты Рыбакиной в 2023 году действительно впечатляют — похоже, она вполне способна побороться за звание первой ракетки мира по итогам года с белоруской Ариной Соболенко и Игой Швентек из Польши.

Елена Рыбакина. «Чесноков сказал мне: «По Рыбакиной мировая десятка плачет!» Рассказ бизнесмена, который был готов сохранить Елену для России

Из последних сил

Чемпионка Уимблдона-2022 выдала свою самую длинную беспроигрышную серию в карьере, одержав 13 побед подряд. Но понятно, что с каждой встречей усталость у Елены накапливалась. Если в Индиан-Уэллс, где победила в финале Соболенко, она выглядела свежо, то в Майами — уже не совсем. Концентрация периодически терялась, работа ног также не всегда была идеальной.

Хотя даже в таком состоянии Рыбакина буквально «выгрызала» победы и продвигалась по турнирной сетке. Сложный трехсетовый старт против россиянки Анны Калинской, затем еще более тяжелая игра с испанкой Паулой Бадосой, по ходу которой теннисистке из Казахстана пришлось отыгрывать матчбол. Да, встречи с бельгийкой Элизе Мертенс и итальянкой Мартиной Тревизан получились не столь нервными и затяжными, полуфинал с американкой Джессикой Пегулой, несмотря на два сета, был крайне непростым, поскольку Рыбакина в обеих партиях оказывалась в роли догоняюшей, прибавляя только в самых концовках.

Сама Елена не скрывала сильной усталости. На пресс-конференции перед полуфиналом она признавалась, что не ожидала от себя выхода в финал. «Все равно чувствую себя не самой свежей. Хотя много ем, сплю как можно больше, прохожу процедуры». Но, конечно, когда до титула и «Солнечного дубля» оставался всего один матч, она очень хотела победить.

Елена Рыбакина и Петра Квитова.
Фото USA Today Sports

Первая после Шараповой

Кстати, Рыбакина стала первой теннисисткой с 2012 года, дошедшей в один год до финалов на открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллс и Майами — в последний раз это удавалось россиянке Марии Шараповой. Но если Шарапова уже тогда была весьма титулованной теннисисткой, то Рыбакина, несмотря на триумф на Уимблдоне прошлым летом, больше ничего к концу 2022-го не добилась. Мало того, до нынешней весны она ни разу не доходила до финалов на WTA 1000.

У Квитовой опыта, конечно же, больше. Петра в Майами пробилась в финал WTA 1000 в 13-й раз в карьере, хотя последнюю победу на соревнованиях такого уровня одержала почти пять лет назад в Мадриде. По ходу турнира в Майами чешка расстроила своих российских поклонников, поблагодарив Уимблдон за недопуск россиян и белорусов в 2022-м и заявив — на Олимпийских играх нашим спортсменам точно не место. Но играла она замечательно, ураганом сметая соперниц с корта. Единственной теннисисткой, взявшей у нее сет, была россиянка Екатерина Александрова в четвертьфинале.

Арина Соболенко. Белоруска без флага выиграла первый «мейджор» в карьере. В битве за титул Соболенко была сильнее Рыбакиной

В финале Квитова поначалу увереннее держала свою подачу, а в девятом гейме сделала брейк. Однако Рыбакина не позволила чешке подать на первый сет. В итоге все завершилось фантастическим по протяженности тай-брейком — соперницы провели 30 розыгрышей, не реализовав на двоих очень большое количество сетболов. Рыбакина, в частности, имела пять шансов одним ударом завершить партию, в том числе на своей подаче. Сделать это не удалось, а вот Квитова смогла.

После чего на кураже Петра быстро повела 3:0 во второй партии. И хотя шансы вернуться в игру у Елены были, она ими не воспользовалась. Брака в обмене ударами на задней линии стало больше, да и чешка, надо отдать ей должное, выглядела очень неплохо. Порой позволяя себе даже немного пижонства. Наказать ее не получилось — Рыбакиной ощутимо не хватало свежести, не помогли и 12 сделанных за финал эйсов. Хотя титул с финалом в двух супертурнирах, уверенное второе место за Соболенко в чемпионской гонке и седьмая строчка в рейтинге WTA — более чем неплохой теннисный улов.

Елена Рыбакина. Матч Рыбакина — Азаренко — украшение Australian Open. Колонка Екатерины Макаровой

«Эти четыре недели были очень непростыми. Я счастлива результатам и супергорда собой и моей командой», — прокомментировала Рыбакина на церемонии награждения. Вообще первые три месяца сезона на харде получились для нее по-настоящему прорывными, теперь Елене необходимо подтвердить класс на не самом пока любимом покрытии — грунте.

Теннис
Елена Рыбакина
Петра Квитова
0
Читайте также
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Французы размечтались о Грачевой. Они ждут восходящую звезду российского тенниса в своей сборной