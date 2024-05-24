Серена Уильямс хочет вернуться в теннис. Но удастся ли повернуть время вспять?

Знаменитая американка заявила, что снова готова играть.

Серена Уильямс вошла в историю как одна из лучших теннисисток всех времен, в ее активе 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде, всего на один меньше, чем у рекордсменки-австралийки Маргарет Корт. В 2022 году после поражения в третьем раунде US Open американка попрощалась с болельщиками, но при этом не заявила о завершении карьеры. И сейчас, после рождения второй дочери, похоже, вновь соскучилась по любимой игре, прозрачно намекнув на свое возвращение. С одной стороны, Серене уже 42 года, с другой — ее старшая сестра Винус до сих пор так и не повесила ракетку на гвоздь.

Намек или обещание?

Разговоры о том, что Серена может вернуться в профессиональный тур, американская теннисистка по сути спровоцировала сама, написав на днях в социальной сети: «Я готова снова бить по мячу». Прозвучало это довольно загадочно, но для поклонников таланта Уильямс-младшей весьма многообещающе. Практически сразу фанаты американки начали также в социальных сетях обсуждать ее возможный камбэк. «Пожалуйста, вернись! Ты можешь еще выиграть один или два турнира «Большого шлема», — написал один из поклонников. «Теннис без тебя стал скучным», — добавил другой. А третий перешел в практическую плоскость: «Серена, мы увидим тебя на Уимблдоне в следующем году?»

Понятно, что такой максималистке, как Серена Уильямс, явно не по душе остановиться в шаге от рекорда за авторством Корт, она явно не прочь переписать его на себя. И не сказать, что Серена не пыталась. В 2017 году она родила дочь Олимпию и сыграла свадьбу с бизнесменом Алексом Оганяном, но не стала завершать карьеру в 36 лет. Нет, она вновь возобновила тренировки и сумела выйти на очень приличный уровень.

В 2018 и 2019 годах Уильямс четыре раза доходила до финалов на «Больших шлемах» — дважды на Уимблдоне и дважды на US Open, но каждый раз проигрывала решающие встречи. В 2020-м она добралась до полуфинала открытого чемпионата США, а в начале 2021-го — также до полуфинала на Australian Open. На тот момент ей было 39 лет. После чего американка сыграла еще в четырех турнирах «Большого шлема» — дважды вылетала в первых кругах, один раз в третьем и один раз в четвертом. В целом было понятно, что, несмотря на сохранившуюся мощь ударов, по скорости Серена уже уступает лидерам мирового женского тенниса, пусть и способна на сюрпризы в отдельных встречах. Так, на US Open-2022 она выбила вторую «сеяную» эстонку Анетт Контавейт. Последний на данный момент, 73-й по счету, титул WTA в одиночном разряде она взяла в январе 2020-го в Окленде (Новая Зеландия).

Серена Уильямс. Фото Global Look Press

Ждать ли Марию Шарапову?

Сперва казалось, что Серена решила уйти окончательно и бесповоротно, пусть она и старалась избегать ярлыков вроде «завершение карьеры» и «теннисная пенсия». Но буквально месяц спустя после прощания с публикой в Нью-Йорке она огорошила словами: «Шансы на мое возвращение очень высоки». В августе 2023-го теннисистка родила вторую дочь — Адиру Ривер, после чего теннисистка превратилась в светскую львицу — ходила на показы мод, музыкальные премии.

Тем временем Винус, которой 17 июня стукнет 44 года, продолжает играть турниры, пусть и не слишком часто. В 2024-м старшая из сестер Уильямс не выиграла ни одного сета в одиночке на супертурнирах в Индиан-Уэллс и Майами, а ее последняя победа датирована августом 2023-го — тогда семикратная победительница «Больших шлемов» в одиночном разряде Винус переиграла в первом круге россиянку Веронику Кудерметову. «Моя младшая сестра, Серена, сказала, что мне запрещено уходить из тенниса, так что я никогда не уйду. Это приказ — она сказала нет, так что вернусь на корт», — шутила Винус в конце января. Хотя, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки.

Винус Уильямс. Фото Global Look Press

В женском теннисе есть и примеры возрастных теннисисток. Так, японка Кимико Датэ возобновила карьеру спустя 12 лет после того, как ушла из тенниса. Причем в свой второй период выиграла одиночный титул WTA, еще дважды доходила до финалов, а в 43 года входила в топ-60. С учетом масштаба личности Серены она вполне может намного превзойти достижение Крумм. Вот только пока, кроме поста в соцсетях, Уильямс о намерении вернуться официально не объявила.

Сложно представить ее обыгрывающей сейчас польку Игу Свентек, Елену Рыбакину из Казахстана и белоруску Арину Соболенко. Но в то же время масштаб дарования Серены действительно велик, а значит, она способна удивлять. В любом случае, если Уильямс-младшая все-таки вернется, это будет грандиозным событием в мире тенниса. А там, глядишь, может россиянка Мария Шарапова подтянется, ведь ей всего 37.