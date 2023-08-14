Самсонову отправили в нокаут погода и организаторы. Россиянка разгромно проиграла финал в Монреале

Но Людмила все равно станет первой ракеткой России.

WTA 1000. Монреаль. Финал

Джессика Пегула (США, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 6:1, 6:0

Борьбы в финале супертурнира WTA 1000 в Монреале не получилось. Да, пожалуй, и не могло получиться. Россиянка Людмила Самсонова, вынужденная играть второй матч за несколько часов, взяла лишь один-единственный гейм у американки Джессики Пегулы. Самсонова выглядела измученной и опустошенной, что понятно и простительно. Так что критиковать ее не за что, можно лишь предъявлять претензии к дождливой канадской погоде и организаторам, ставивших матчи россиянки так, что ей пришлось дважды в финальной фазе турнира играть по две встречи в день. Тем не менее, не стоит забывать, что Самсонова впервые в карьере вышла в финал турнира столь престижной категории и к тому же теперь стала первой ракеткой России.

Меньше двух часов на восстановление

Сложно представить, что творилось в голове Людмилы после победы в полуфинале (1:6, 6:1, 6:2) над Еленой Рыбакиной из Казахстана. Соперницы провели на корте час и 45 минут, но при этом обмены ударами были очень мощными и интенсивными, поэтому сил россиянка потратила немало. Мало того, двумя днями ранее Людмиле уже «везло» сыграть дважды за день — тогда она с гигантским трудом в трех партиях победила белоруску Арину Соболенко, а затем справилась в двух сетах со швейцаркой Белиндой Бенчич. В тот день она провела на корте почти пять часов.

В субботу, как и в четверг, играм в Монреале мешал дождь. Вернее, первому полуфинальному запуску, в котором Пегула довольно сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Свентек из Польщи, он не помешал, а вот Самсонова и Рыбакина вынуждены были выйти на корт воскресным утром по монреальскому времени. Что еще печальнее, организаторы поставили финал примерно через два часа после полуфинала. Да, это делалось для публики, чтобы болельщики не скучали и долго не мучались в ожидании. Но теннисистке из России восстановиться за такое короткое время было практически нереально.

«Честно говоря, я очень устала. Даже не знаю, как мне удалось справиться с Еленой сегодня. Хочу насладиться следующим матчем, сыграть в нем как можно лучше. Однако я знаю, что этот матч будет сложнее любого другого, так как сегодня провела еще одну игру. Но, думаю, смогу насладиться моментом. Мне нечего терять», — говорила Reuters после полуфинала Самсонова. Увы, оптимизм не помог — в финале мы увидели измотанную теннисистку, в то время как Пегула выглядела свежей и собранной.

Мучение Людмилы и лидерство в России

Описывать мучения Людмила долго нет особого смысла. Финальный матч получился абсолютно односторонним, без какой-либо серьезной интриги. Со счета 1:1 в стартовой партии Самсонова проиграла 11 геймов подряд. Хотя вторую партию Людмила начала с 40:0 на своей подаче, и какая-то надежда если не на победу, то на более-менее равную борьбу, забрезжила. Впрочем, как забрезжила, так и перестала — Самсонова отдала этот гейм, после чего продолжила сорить невынужденными ошибками , срывая удар за ударом. Ноги почти не работалаи, что сразу же поставили россиянку в безвыходное положение, она просто не ошибалась. В итоге Пегула победила во втором сете 6:0, и теперь поднимется на третью строчку рейтинга WTA, потеснив Рыбакину.

В общей сложности Самсонова выиграла только 21 розыгрыш в матче против 51 у оппонентки — разница для тенниса просто гигантская.

При этом Самсонову нельзя ругать — она и так прыгнула выше головы, обыграв по ходу турнира чемпионку и финалистку янвпрского Australian Open., а также олимпийскую чемпионку Токио Бенчич. Финал стал для Самсоновой первым на WTA 1000 в карьере, пусть и скоротечным — всего 49 минут. Мало того, Людмила — первая российская теннисиста за без малого четыре года, добравшаяся до решающего матча на WTA 1000. В 2019 году в Цинциннати это сделала Светлана Кузнецолва, уступившая Мэдисон Киз. А последней чемпионкой стала Елена Веснина, обыгравшая все ту же Кузнецову в 2017 году в финале Индиан-Уэллс.

В рейтинге в понедельник Самсонова совершит качественный скачок — с 18-го места на 12-е. При этом стала первой ракеткой страны, опередив всего на десять баллов соотечественницу Дарью Касаткину. Своей игрой в Монреале (за исключением финала) Самсонова доказала свою силу — против ее ураганной мощи выстоять было я практически невозможно.. На церемонии награждения россиянка немного оттаяла — с милой удыбкой благодарила организаторов и Пегулу, и выразила надежду на успехи в будущем. Почему бы и нет?