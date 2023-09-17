У Леона — второй титул с Польшей за сезон. Его сборная — фаворит Парижа-2024?

И у мужчин, и у женщин на ЧЕ побеждают триумфаторы Лиги наций.

Чемпионат Европы по волейболу-2023. Рим, Италия

Мужчины. Финал

Италия — Польша — 0-3 (20:25, 21:25, 23:25)

Матч за 3-е место

Франция — Словения — 2-3 (22:25, 16:25, 25:21, 25:18, 11:15)

Международный сезон в мировом волейболе подходит к своему логическому финалу. Впереди остались только отборочные турниры на Олимпиаду, после чего внимание на себя полностью заберут клубы. Впрочем, при всей своей важности олимпийская квалификация — не турнир с участие всех топов, так что определенные итоги года можно провести и сейчас. К тому же они очевидны — что у мужчин, что у женщин в Европе формируется явный лидер.

Сначала Турция берет Лигу наций и чемпионат Европы, затем Польша повторяет этот трюк. Причем их истории успеха максимально похожи — что турчанкам, что полякам активно помогал кубинский «легионер» в составе. Мелисса Варгас и Вильфредо Леон соответственно сделали и без того сильные команды непобедимыми. Но сможет ли Леон осчастливить Польшу и через год в Париже?

Для Польши ЧЕ — не самый простой и успешный турнир

Удивительно какие бывают в спорте параллели. Кто бы мог подумать, что после яркого побега Вильфредо Леона из Кубы в Европу спустя пару лет по похожему маршруту пройдет его соотечественница Мелисса Варгас. Причем трудно переоценить значимость что Леона для Польши и мужского волейбола в целом, что Варгас — для волейбола женского. В этом же году Вильфредо с Мелиссой синхронно разрывают международный сезон. Сначала Варгас забирает два титула для Турции, теперь настала очередь и Леона с Польшей. И на первый взгляд может показаться что успех турчанок на чемпионате Европы более значим. Все-таки речь идет о первой серьезной победе сборной, которая еще буквально 20 лет назад на этот самый чемпионат систематически не попадала. Польша — другой случай. Настоящая волейбольная элита, команда, которая на трех последних чемпионатах мира как минимум выходила в финал...

Много копий разбито при попытках разобрать олимпийские фиаско поляков, однако и с континентальными первенствами у них на самом деле не все так гладко. За всю историю всего одна победа и та в 2009. Учитывая, что ЧЕ проходят в отличие от чемпионатов мира — результат неутешительный. На трех последних чемпионатах бело-красные даже не смогли добраться до финала. Всему виной другая славянская сборная — Словения. Ребята из Любляны и окрестностей стали буквально ахиллесовой пятой текущего созыва польской команды. Сначала поражение в четвертьфинале в 2017, затем два подряд проигранных словенцам полуфинала — в 2019 и 2021. По именам, опыту, игровому разнообразию Польша каждый раз должна была в несколько раз превосходить соперника. Но каждый раз что-то шло не так. Но не в сентябре 2023 года.

Вильфредо Леон. Фото Global Look Press

Главным испытанием для Польши был полуфинал со Словенией

Хотя не потрепать нервы словенцы полякам не могли. В третий раз кряду турнирная сетка свела их на стадии полуфинала, и словенцы забрали первый сет. После чего ненадолго показалось, что Леон и компания снова достанут перед ними белый флаг. По крайней мере, игра экс-кубинца вызывала больше всего вопросов. Во второй партии словенцы выдали резкий спурт, после чего на первый план вышел сербский специалист Никола Грбич. Мы уже отмечали летом как он выстроил работу в сборной, но по ходу Лиги наций у поляков практически не было критических моментов, так что увидеть на практике широту тренерской мысли было трудно. По ходу полуфинала со Словенией Грбич показал себя во всей красе. Именно его своевременные перестроения позволили ограничить возможности соперника в атаке. Но, что важнее, — Никола смог изменить моральный дух команды.

Польша часто проигрывает сама себе — то ли теряя концентрацию, то ли переоценивая свои силы... Однако с приходом нового тренера подход к делу в команде изменился. На нее все также влияет харизма Леона и диагонали от Александры Сливки, однако серб смог встроить своих лидеров в слаженный коллектив, а не выставлять их самоцветами наедине с собой, что порой наблюдалось ранее. В отличие от Лиги наций, на чемпионате Европы поляки могли отдать сет средней сборной Бельгии или переживающей кризис поколений мужской сборной Сербии. Однако в самый сложный момент они собирались и выдавали свой максимум, совместными усилиями работая на результат. И разве не это самое главное для тренера, заставить каждого показывать свои лучшие качества, закрывая преимуществами одного игрока недостатки другого создавая единый механизм.

Волейболисты сборной Польши празднуют победу. Фото Global Look Press

Итальянцы оставили не у дел французов с Нгапетом, однако уступили дома полякам

Самое место для избитого штампа «не о команде звезд, а о команде-звезде». По пути у которой были все испытания из возможных. Бельгия, на которую важно было собраться без лишнего шапкозакидательства (все-таки у красных драконов был чемпион России Сэм Деру). Сербия, матчи против которой для Грбича едва ли будут такими же как прочие. Словения, против которой хотелось выставить скорее шамана, чем доигровщика — настолько мистической казалась вся эта серия неудач. И в конце концов финал против Италии. Действующего чемпиона Европы, который защищал свой титул дома в Риме. Зрители в переполненной PalaLottomatica были уверены в скуадра адзурра, поскольку причин сомневаться в ребятах Фердинандо де Джорджи, казалось бы, не было. Итальянцы выдержали пятисетовый триллер с Нидерландами, после чего в трех разобрались с Францией с Эрвином Нгапетом во главе.

Это уже постфактум аналитики будут говорить об эпидемии травм у французов, из-за которых многих ключевых игроков главный тренер Андреа Джани не досчитался. Нгапет играл, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. Неуверенность лидера передалась всей банде трехцветных, так что противопоставить итальянцам, которых гнали к победе свои трибуны, не могли. А вот Польша не стушевалась. Поляки доказали, что могут побеждать как дома, так и в гостях, да и вообще в любых условиях. Откровенно говоря, меньше чем за год до Олимпиады у них вообще не видно слабых мест. Тем не менее, в Париже может произойти все что угодно. Нет более несправедливого и непредсказуемого турнира нежели Олимпиада, в то же время пока Леон не привезет в Варшаву олимпийское золото довольны им до конца не будут. Чем выше взлетаешь — тем больнее падать...