Вербов не гонится за достижениями Алекно на посту тренера «Зенита»

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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов ответил на вопрос, хотелось бы ему перебить достижения Владимира Алекно на этой должности.
«Это точно не самоцель. Сложно будет кому-либо это повторить. Если честно, я уже точно не гонюсь за конкуренцией. Это сумасшедшая нагрузка, труд. Я просто снимаю шляпу перед такими людьми, как Владимир Алекно, Николай Карполь, Геннадий Шипулин, которые очень много сил, здоровья вложили в те команды, с которыми они работали. Карполь и по сей день продолжает, слышал, он в Книгу рекордов Гиннесса попал. Думаю, это неповторимый результат. Даже не по количеству титулов, а по времени и той энергии, что он затратил. Зная себя, не уверен, что получится так долго и такое количество времени проработать. Сейчас получаю удовольствие от работы, хочется развиваться. Это прямо то, к чему я шел, стремился. Но не знаю, как долго этот энтузиазм продлится», — приводит слова Вербова «Чемпионат».
Алекано возглавлял казанский клуб с 2008 по 2021 год. Под его руководством «Зенит» восемь раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, пять раз побеждал в Лиге чемпионов и один раз выиграл чемпионат мира среди клубов.