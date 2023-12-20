Новосибирский «Локомотив» одержал 8-ю победу подряд в суперлиге

Сегодня, 22:45
Новосибирский «Локомотив» победил «Урал» в матче 12-го тура чемпионата России — 3:0. Железнодорожники одержали 8-ю победу подряд.
Казанский «Зенит» победил «Газпром-Югру», московское «Динамо» обыграло «Енисей».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
12-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20)
20 декабря.
«Динамо» (Ленинградская область) — Факел (Новый Уренгой) — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20)
20 декабря.
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:2 (24:26, 25:22, 26:24, 18:25, 16:14)
20 декабря.
«Белогорье» (Белгород) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:20, 25:19, 25:23)
20 декабря.
«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:19, 25:22, 30:28)
20 декабря.
«Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:23, 26:24, 25:22)
20 декабря.