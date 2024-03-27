Определились четвертьфиналисты плей-офф суперлиги

Стали известны участники 1/4 финала плей-офф чемпионата России.

«Кузбасс» дома победил «Нову» в золотом сете — 15:13. Кемеровский клуб встретится в 1/4 финала с «Белогорьем».

«Факел» победил «Динамо» из Ленинградской области в золотом сете со счетом 18:16. Клуб из Нового Уренгоя сыграет с новосибирским «Локомотивом» в 1/4 финала.

«Зенит» одержал победу над «Газпром-Югрой» и встретится с московским «Динамо» в четвертьфинале.

«Енисей» был сильнее «Шахтера» и сыграет с казанским «Зенитом» в 1/4 финала суперлиги.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

1/8 финала

«Кузбасс» (Кемерово) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (27:25, 20:25, 24:26, 21:25). Золотой сет — 15:13

27 марта.

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:0 (25:23, 25:13, 25:23). Золотой сет — 18:16

27 марта.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)

27 марта.

«Шахтер» (Солигорск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (22:25, 26:28, 25:22, 19:25)

27 марта.