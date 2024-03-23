В ВФВ сообщили об отмене матчей чемпионата России по волейболу в выходные

Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщили о переносе матчей чемпионата России.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Подмосковье 22.03.2024 и отменой массовых культурных и спортивных мероприятий в ряде регионов постановили перенести матчи чемпионата России 2024 года по волейболу, запланированные на 23-24 марта на 27 марта для команд Суперлиги и 27-28 марта для команд других лиг», — говорится в заявлении ВФВ.

Также сообщается, что всем клубам совместно с местными органами внутренних дел при

проведении матчей максимально усилить меры безопасности.

На 24 марта были запланированы вторые матчи 1/8 мужской суперлиги и первые матчи 1/4 женской суперлиги.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.