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Россия

23 марта, 11:23

В ВФВ сообщили об отмене матчей чемпионата России по волейболу в выходные

Ана Горшкова
Корреспондент
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Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщили о переносе матчей чемпионата России.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Подмосковье 22.03.2024 и отменой массовых культурных и спортивных мероприятий в ряде регионов постановили перенести матчи чемпионата России 2024 года по волейболу, запланированные на 23-24 марта на 27 марта для команд Суперлиги и 27-28 марта для команд других лиг», — говорится в заявлении ВФВ.

Также сообщается, что всем клубам совместно с местными органами внутренних дел при
проведении матчей максимально усилить меры безопасности.

На 24 марта были запланированы вторые матчи 1/8 мужской суперлиги и первые матчи 1/4 женской суперлиги.

&laquo;ВТБ Арена&raquo;. В России отменяют и переносят спортивные соревнования. Что известно?

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

Волейбол
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