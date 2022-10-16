Лучшую волейболистку Италии затравили расисты. Она хочет уйти из сборной

Темнокожую диагональную Паолу Эгону назвали обезьяной и сделали крайней после поражения в полуфинале чемпионата мира.

Одна главных молодых звезд женского волейбола Паола Эгону из сборной Италии устроила истерику в микст-зоне во время матча за третье место на чемпионате мира в Голландии. Эту встречу итальянки выиграли у американок со счетом 3:0, но ранее одни из фавориток турнира уступили в полуфинале бразильянкам. С учетом того, что в июле «скуадра адзурра» разгромила южноамериканскую дружину в финале Лиги наций, Эгону за ее выступление на ЧМ сильно досталось от СМИ и болельщиков. Как считает 23-летняя девушка — исключительно из-за предвзятости на почве расизма.

Они постоянно спрашивают, итальянка ли я

Накануне в соцсетях появилась запись разговора Паолы со своим менеджером Марко Регуццони во время «бронзового поединка» на ЧМ-2022. «Это мой последний матч в сборной, — объясняла со слезами на глазах темнокожая волейболистка. — Они постоянно спрашивают, итальянка ли я. Я устала. Когда мы побеждаем, это всегда заслуга всей команды, а когда поигрываем — моя вина».

«Я действительно хотела бы сделать перерыв в выступлениях за сборную, но я не говорю, что ухожу из нее. Посмотрим следующим летом, — объяснила Эгону на послематчевой пресс-конференции свой срыв. — Несмотря ни на что, наше третье место — это успех. И я счастлива разделить его со своими товарищами по команде. Без них я была бы никем. Они меня понимают и поддерживают. Ведь я еще молода, и у меня могу быть эмоциональные срывы».

Диагональная действительно очень заметный игрок, и от ее состояния сильно зависит игра сборной Италии. Паула ставит блок на высоте 320 см, а подает со скоростью 112,7 км/ч. Это очень серьезно для женского волейбола. На завершившемся чемпионате мира Эгону стала самым результативным игроком, набрав для своей команды 275 очков. Девушка является уроженкой итальянского города Читаделлаи и родилась семье выходцев из Нигерии. Хотя по воспитанию и менталитету является стопроцентной итальянкой.

Паола Эгону. Фото Global Look Press

В первую очередь смотрят на мой цвет кожи

Расизм в итальянском спорте — особенно больная тема. Несмотря на то, что в различных сборных этой страны довольно много выходцев из Африки, скандалы случаются регулярно. Особенно когда вмешиваются римские футбольные фанаты, среди которых много сторонников Бенито Муссолини. Некоторые из темнокожих спортсменов не поддаются на провокации, но Эгону молчать не намерена. Совсем недавно она рассказывала в издании Correire dello Sport, что подвергается оскорблениям за цвет кожи и во время матчей, и в общественном транспорте.

«Я стараюсь не обращать на это внимания, везде есть плохие люди, — отметила волейболистка. — Но я не похожа на окружающих, и мне больно видеть проявления гомофобии и расизма. Люди в первую очередь смотрят на мой цвет кожи, а не на мой образ мыслей. Им не важно, что я думаю и что чувствую, поэтому я часто чувствую себя одинокой. Думаю, многие темнокожие девушки находятся в той же ситуации. Я не понимаю, в чем мы виноваты, и откуда взялась эта ненависть. Я очень эмоциональный человек, и меня это ранит».

Ко всему прочему, несколько недель назад случился скандал с итальянской редакцией телеканала Sky Sports. Ведущая Кристиана Буонамано в прямом эфире назвала Паолу «обезьяной». Комментатор не имела в виду ничего плохого, а наоборот — хотела подчеркнуть грацию, силу и ловкость лидера женской сборной страны. Но с учетом всего бэкграунда Эгону, это было воспринято как жуткое проявление расизма. Буонамано пришлось извиняться.

Паола Эгону. Фото Global Look Press

Роналду от волейбола

«Это невероятный позор, — комментировал жалобы темнокожей спортсменки на чемпионате мира руководитель Correire dello Sport Иван Дзазарони. — Весь мир сейчас на стороне такой великой спортсменки как Паола Эгону. После поражения в полуфинале произошло нечто отвратительно. Наша лучшая волейболистка, Роналду от волейбола, сказала, что ей не позволяют чувствовать себя итальянкой. Это абсолютно недопустимо».

«В матче за третье место мне было невероятно тяжело, — призналась Паола. — После неудачи в полуфинале с Бразилией я получила в соцсетях огромное количество оскорблений. Несмотря на них, я все равно вышла на площадку, но плакала от боли, когда пела гимн. Я должна обдумать эту ситуацию с холодной головой. Ранимому человеку, который находится внутри меня, невыносимо становиться крайним всякий раз, когда мы проигрываем. Но для меня остается честью носить майку сборной Италии. Сдаться сейчас — значит признать, что расизм победил. Я очень хочу быть в сборной, но мне нужен перерыв».

Напомним, что в мае этого года в финале чемпионата России среди женщин тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков во время разговора со своими игроками в тайм-ауте назвал кубинку из «Уралочки» Айламе Монталво «обезьяной». Это высказывание попало в эфир и вызвало большой скандал, хотя сам специалист уверял, что не имел ввиду ничего расистского, и вообще сказал все это сгоряча, не планируя доносить данный образ до соперников. Тем не менее, Федерация волейбола России признала слова Воронкова «дисциплинарным нарушением» и дисквалифицировала тренера на два года.