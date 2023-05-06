Фитнес-эксперт объяснил, как убрать жир с внутренней поверхности бедер

Мастер спорта, двукратный чемпион России по легкой атлетике, эксперт фитнес-школы Evotren Александр Мироненко рассказал «СЭ», как убрать жир с внутренней поверхности бедер.

«Для того, чтобы избавиться от жира, неважно в какой области — необходимо создать дефицит калорий, то есть потреблять меньше, чем тратить. Нужно меньше есть обработанных продуктов, сладостей и жирной пищи и больше овощей, фруктов и белковых продуктов», — пояснил специалист.

Сжечь жир на внутренней стороне бедер, по словам Александра Мироненко, можно, если увеличить уровень физической активности. «Рекомендуется заниматься аэробными упражнениями, такими как бег, езда на велосипеде, плавание и так далее. Также нужно подключить силовые тренировки — они помогут укрепить мышцы и ускорить метаболизм», — подчеркнул фитнес-эксперт.

Для того, чтобы организм мог сжигать жир, необходимо употреблять достаточное количество воды — не менее 2 литров в день. «Важно понимать, что убрать жир с внутренней поверхности бедер нельзя быстро. Это долгий процесс, поэтому требует терпения, регулярности и упорства. И не забывайте, что каждый организм уникален, и результаты могут быть индивидуальными», — подытожил Александр Мироненко.

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