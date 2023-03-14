Фитнес-эксперт рассказал, что такое тренировки барре

Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин рассказал «СЭ» о барре — одной из разновидностей медленных тренировок, или Mind&Body, которые подразумевают включение в работу мышц и разгрузку головы от посторонних мыслей.

Барре-фитнес — один из главных трендов прошлого года. Он сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса и нацелен на укрепление мышц ног, ягодиц, корпуса и рук. Барре также улучшает гибкость и координацию. Упражнения выполняются с использованием бара — легкого грифа или перекладины, гантелей и резиновых лент.

Какие еще направления относятся к медленному фитнесу и в чем его преимущества, читайте в полной версии материала в «СЭ».