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Фитнес-инструктор рассказал о пользе контрастного душа после тренировки
Фитнес

14 марта, 18:45

1 мин.

Фитнес-инструктор рассказал о пользе контрастного душа после тренировки

Мария Маковей
Автор
Принимать душ.
Фото Maridav/istockphoto.com
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Фитнес-инструктор Юрий Королев в беседе с «СЭ» заявил, что контрастный душ после тренировки помогает быстрее восстановиться.

Так холодная вода сужает кровеносные сосуды у поверхности кожи, что уменьшает отек и воспаление в мышцах, а также помогает вывести молочную кислоту. А теплая вода расширяет сосуды, свежая кровь разносится по тканям и доставляет питательные вещества и кислород.

Чтобы получить максимальную пользу, эксперт советует начинать процедуру с теплого душа, затем переключиться на прохладную воду.

«Постепенно повышайте температуру воды до ощутимо горячей. Затем понижайте до холодной. Время воздействия каждой из температур — 30 секунд», — заключил Королев.

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