Фитнес-тренер назвала 3 упражнения для рук, как у Майли Сайрус

Фитнес-тренер Елена Соболь эксклюзивно для «СЭ» назвала три упражнения, которые помогут сделать красивые и подтянутые руки, как у Майли Сайрус.

«Добиться такой эффектной формы, как у Майли, несложно, но потребуется время. Сделать это можно даже в домашних условиях, просто возьмите гантели или бутылки с водой. Встаньте перед зеркалом и поднимайте вытянутые руки в стороны, не раскачивайтесь, делайте движения плавно и только руками. Вы должны чувствовать плечи. Сделать нужно три подхода по 15 повторений», — объяснила эксперт.

Второе упражнение, по словам тренера, задействует бицепсы. Нужно встать, зафиксировать руки с гантелями вдоль тела и начать сгибать в локтях руки, поворачивая запястье к плечам. Выполнить следует три подхода по 12 раз.

«Следующее упражнение поможет подтянуть трицепс. Возьмите одну гантель в две руки и зафиксируйте локти в одном положении. Заведите гантель за голову и поднимайте руки вверх так, чтобы она оказалась над головой. Сделайте три подхода по 15 повторений», — рассказала специалист.

Как отметила Елена, делать такую мини-тренировку необходимо три раза в неделю. При возникновении дискомфорта или каких-либо неприятных ощущений сразу же прекратить занятия.