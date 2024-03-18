Сомнолог объяснил, какие тренировки плохо влияют на сон

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Врач-сомнолог, терапевт, пульмонолог Дмитрий Дуйкин считает, что поздние тренировки приводят к перегреванию организма, что негативно сказывается на сне.

Так гормон мелатонин, который начинает вырабатываться с 20.00, настраивает тело на сон — замедляется сердцебиение, снижается частота дыхания и температура тела. А поздняя тренировка может помешать этому процессу.

Поэтому перед сном эксперт не рекомендует выполнять высокоинтенсивные тренировки, связанные с выработкой тепла. Они, как пишет «СЭ», увеличивают время засыпания на 14 минут.