Фитнес-тренер объяснила, что такое отказ мышц

В разговоре с «СЭ» фитнес-тренер Наталья Горбунова рассказала, что такое тренировка до отказа мышц.

По ее словам, это состояние, когда человек не способен завершить подход с выбранным весом и соблюдением техники. Мышечные волокна и нервная система настолько устают, что мускулы уже не в состоянии сократиться с тем весом, который взял тренирующийся.

«Существует «полный» и «технический» отказ. В первом случае вы не можете выполнить упражнение в рамках одного подхода, во втором — вы выполняете движения, но с нарушением техники», — подытожила эксперт.