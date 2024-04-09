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Фитнес-тренер объяснила, какие упражнения необходимы офисным работникам
Фитнес

Сегодня, 14:25

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, какие упражнения необходимы офисным работникам

Мария Маковей
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Офисный работник.
Фото demaerre/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, какие упражнения необходимо делать офисным работникам, чтобы избежать проблем с шеей, спиной и тазобедренной областью.

«Людям, которые ведут сидячий образ жизни, нужно уделять тренировкам от 35 минут в день. Обязательно следует делать перерывы в течение рабочего дня. Кроме того, необходимо проводить небольшую разминку, которая зарядит энергией и бодростью», — отметила эксперт.

Первое, чему советует уделить внимание специалист, это шея. Ее нужно плавно повернуть сначала в один бок, затем поднять и опустить плечи. Потом повторить действие в другую сторону.

«Можете вспомнить школьные разминки и сделать повороты головы влево и вправо, вперед и назад. Аккуратно повращать шеей», — добавила Соболь.

Также тренер порекомендовала выполнять упражнения для спины. Достаточно наклониться вниз, расслабить руки и побыть в таком положении 30 секунд. Либо сидя на стуле сделать скручивания спины.

«Что касается тазобедренной области, то отличным упражнением будут приседания. Достаточно сделать 15-20 повторений. Однако людям с больными коленями лучше избегать такого упражнения. В качестве альтернативы подойдут вращения таза по часовой стрелке и против часовой стрелки», — подытожила фитнес-тренер.

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