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Фитнес-тренер ответила, кому подходят упражнения МФР
Фитнес

20 марта, 12:00

1 мин.

Фитнес-тренер ответила, кому подходят упражнения МФР

Мария Маковей
Автор
Миофасциальный релиз (МФР).
Фото Rymasheuskaya Volha/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Юлия Хозяинова в разговоре с «СЭ» отметила, что занятия с массажным роллом помогут снять отек, улучшить подвижность суставов и эластичность мышц.

Как отметила эксперт, МФР также подходит для тех, кто худеет, и тех, кто пытается набрать мышечную массу. По ее словам, эта техника оказывает положительное влияние на качество движений суставов и связок. Кроме того, упражнения с роллом активируют глубокие мышцы и улучшают кровообращение, что способствует потере лишних килограммов.

«Упражнения МФР снимают спазм с мышц и помогают сделать мягкой ткань фасции (соединительная ткань)», — заключила специалист.

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