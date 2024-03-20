Фитнес-тренер ответила, кому подходят упражнения МФР

Фитнес-тренер Юлия Хозяинова в разговоре с «СЭ» отметила, что занятия с массажным роллом помогут снять отек, улучшить подвижность суставов и эластичность мышц.

Как отметила эксперт, МФР также подходит для тех, кто худеет, и тех, кто пытается набрать мышечную массу. По ее словам, эта техника оказывает положительное влияние на качество движений суставов и связок. Кроме того, упражнения с роллом активируют глубокие мышцы и улучшают кровообращение, что способствует потере лишних килограммов.

«Упражнения МФР снимают спазм с мышц и помогают сделать мягкой ткань фасции (соединительная ткань)», — заключила специалист.