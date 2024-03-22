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Тренер назвала главные ошибки в фитнесе, которые тормозят прогресс
Фитнес

Сегодня, 19:25

1 мин.

Тренер назвала главные ошибки в фитнесе, которые тормозят прогресс

Мария Маковей
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка в тренажерном зале.
Фото jacoblund/istockphoto.com
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В эксклюзивном разговоре с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о главных ошибках в фитнесе, которые приводят к остановке прогресса и ухудшению самочувствия.

«Первое, что следует сделать — это отказаться от напитков с кофеином после тренировки. Особенно от кофе и энергетиков. Любая физическая нагрузка — это стресс для организма. При стрессе высвобождается гормон кортизол. Хронически высокий уровень этого гормона приводит к большим проблемам со здоровьем, включая развитие воспалений», — объяснила эксперт.

Кроме того, специалист советует спать не менее 8 часов в сутки. Так как во время глубокого сна выделяется гормон роста, стимулирующий рост тканей и восстановлением мышц.

«Обязательно давайте себе отдохнуть. Не нагружайте организм частыми и высокоинтенсивными тренировками. Наиболее подходящий график занятий — 3-4 раза в неделю. Перерыв между тренировками должен составлять не менее 24 часов. Иначе есть риск истощения организма, нарушения обмена веществ и появления травм», — добавила тренер.

Также к частым ошибкам эксперт отнесла отказ от упражнений МФР, заминки и растяжки, неправильное питание, стресс и тренировки в качестве «наказания».

«Давайте не забывать про белок. Если после тренировки не есть необходимое количество белка, то появятся усталость и слабость, процесс восстановления затянется. Еще есть вероятность потери мышечной массы», — подытожила Елена.

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