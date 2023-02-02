Фитнес-тренер рассказал, какой должна быть утренняя зарядка. Достаточно 10 минут

Мастер-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Станислав Пахомов специально для «СЭ» рассказал, какие упражнения лучше всего подойдут для утренней зарядки. «Ни для кого не секрет, что утренняя зарядка помогает пробудиться и настроиться на продуктивный день. Регулярное ее выполнение способствует улучшению сердечной деятельности, укреплению мышц и осанки», — пояснил эксперт.

Перед началом любой физической активности Станислав Пахомов посоветовал пару минут разогреть суставы и мышцы. Это может быть ходьба по комнате или на месте, повороты головы в сторону, наклоны корпуса вперед и в сторону, вращательные движения плечами.

После разминки следует основной комплекс упражнений: подъем на носки, приседания, скручивания, планка и упражнение «кошка». Последнее упражнение выполняется на четвереньках, ладони на ширине плеч, руки выпрямлены, а ноги согнуты под прямым углом. «Сделайте вдох и максимально прогнитесь в спине и пояснице, опустите живот как можно ближе к полу. Задержитесь в данном положении на 5-10 секунд. На выдохе округлите позвоночник и поясницу, почувствуйте, как лопатки расходятся в стороны», — объяснил алгоритм упражнения Станислав Пахомов.

Каждое из упражнений нужно повторить 10-12 раз. Весь комплекс займет не более 10 минут. В результате вы активизируете обмен веществ и поднимете жизненный тонус.