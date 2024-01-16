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Фитнес-тренер рассказал, кому можно делать приседания
Фитнес

Сегодня, 18:45

1 мин.

Фитнес-тренер рассказал, кому можно делать приседания

Мария Маковей
Автор
Девушка приседает дома.
Фото undrey/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал «СЭ», что приседания с собственным весом на 10 раз могут делать те, у кого нет повреждений костных и суставных структур.

Эксперт также отметил, что перед началом тренировки важно разогреть основные суставы и сухожилия, соблюдать технику безопасности при работе с дополнительным весом.

Кроме того, Соломин советует перед тренировками с весом проконсультироваться с тренером или врачом. Потому что упражнения с отягощениями могут быть травмоопасны, так как оказывается чрезмерная нагрузка на колени и позвоночник.

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