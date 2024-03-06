Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Фитнес-тренер рассказала, как часто нужно менять программу тренировок
Фитнес

6 марта, 18:45

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, как часто нужно менять программу тренировок

Мария Маковей
Автор
Мужчина тренируется в зале.
Фото djiledesign/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Фитнес-тренер Елена Соболь в разговоре с «СЭ» заявила, что изменение тренировочной программы зависит от возраста, опыта, цели и состояния здоровья спортсмена. Все дело в том, что организм человека реагирует на физические нагрузки сразу на трех уровнях: гормональном, нервном и опорно-двигательном. Поэтому кому-то из спортсменов требуется больше или меньше времени для восстановления сил и дальнейшей адаптации.

Например, новичкам эксперт советует придерживаться одной тренировочной программы в течение как минимум 12 недель. Потому что около пяти недель занятий уходит на адаптацию к новому режиму. А тем, кто тренируется больше года, специалист рекомендует вносить небольшие изменения в тренировочный процесс каждый месяц.

«Не всегда нужно менять программу кардинально. Некоторые упражнения могут оставаться неизменными в течение двух-четырех месяцев, в то время как другие виды нагрузок можно изменять каждые две-четыре недели», — заключила тренер.

При каких болезнях можно заниматься спортом. 7 проблем со здоровьем, при которых не нужно отказываться от спорта
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Фитнес-инструктор рассказал о пользе контрастного душа после тренировки