Фитнес-тренер рассказала, как часто нужно менять программу тренировок

Фитнес-тренер Елена Соболь в разговоре с «СЭ» заявила, что изменение тренировочной программы зависит от возраста, опыта, цели и состояния здоровья спортсмена. Все дело в том, что организм человека реагирует на физические нагрузки сразу на трех уровнях: гормональном, нервном и опорно-двигательном. Поэтому кому-то из спортсменов требуется больше или меньше времени для восстановления сил и дальнейшей адаптации.

Например, новичкам эксперт советует придерживаться одной тренировочной программы в течение как минимум 12 недель. Потому что около пяти недель занятий уходит на адаптацию к новому режиму. А тем, кто тренируется больше года, специалист рекомендует вносить небольшие изменения в тренировочный процесс каждый месяц.

«Не всегда нужно менять программу кардинально. Некоторые упражнения могут оставаться неизменными в течение двух-четырех месяцев, в то время как другие виды нагрузок можно изменять каждые две-четыре недели», — заключила тренер.