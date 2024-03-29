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Тренер объяснила, чем полезен большой теннис для детей
Фитнес

29 марта, 18:30

1 мин.

Тренер объяснила, чем полезен большой теннис для детей

Мария Маковей
Автор
Мальчик играет в большой теннис.
Фото Igor Alecsander/istockphoto.com
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Сертифицированный тренер по теннису Вера Венидиктова считает, что занятия большим теннисом улучшают физическую форму и координацию, развивают моторику, баланс, повышают выносливость и гибкость, а также положительно влияют на зрение. Об этом она заявила в беседе с «СЭ».

«Когда ты смотришь на мяч, он то приближается, то отдаляется, что положительно сказывается на зрении. Ты все время должен контролировать удаляющийся и приближающийся предмет», — объяснила эксперт.

Кроме того, большой теннис — это координационный вид спорта. Спортсмен должен владеть всем телом и параллельно контролировать ракетку и мяч. Требуется не только прекрасная координация и чувство баланса, но и выносливость, ловкость и сила. Как отметила тренер, именно на развитие этих качеств дается много упражнений.

«Когда, например, ребенок в детстве занимался теннисом, потом по каким-то причинам ушел в другую сферу деятельности и уже взрослым приходит на тренировку, это видно сразу. У него все очень быстро получается», — добавила специалист.

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