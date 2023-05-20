Тренер назвала самые эффективные домашние упражнения для ягодиц

Тренер и фитнес-наставник Влада Уварова рассказала «СЭ», какие домашние упражнения для ягодиц будут максимально эффективны. «Развитые ягодицы — это не только эстетично, но и полезно. Они обеспечивают здоровье спины, коленных и тазобедренных суставов», — пояснила эксперт.

Чтобы накачать ягодичные мышцы дома, вам потребуются фитнес-резинки, эспандеры, ленты разной степени сопротивления, гантели (лучше разборные). К самым эффективным домашним упражнениям для ягодиц Влада Уварова отнесла: выпады на месте назад, болгарские приседания, подъемы на возвышение, румынскую тягу на одной ноге, ягодичный (плечевой) мост и разгибания бедра. «С этими упражнениями вы сможете прилично похудеть и прибавить мышечную массу в области ягодиц. Предел у прогресса наступит тогда, когда мышцы адаптируются к имеющемуся комплексу упражнений и мышечного «отказа» (предельной точки) уже не будет происходить», — заключила тренер.

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