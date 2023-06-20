Беговая дорожка дома: 7 за и 6 против

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Желание быть в форме заставляет задуматься о покупке беговой дорожки. Плюсы и минусы такого решения перечислила фитнес-эксперт, тренер Ксения Шульга.
Появление беговой дорожки дома поможет тем, кто не успевает ходить в зал или пока стесняется своих форм. В таких случаях домашние тренировки — идеальный вариант физической активности.
Обзавестись беговой дорожкой стоит по нескольким причинам:
кардионагрузки улучшают умственную деятельность и эмоциональную устойчивость — достаточно 20-30 минут в день. По заявлению профессора Пантелеймона Эккекакиса из Университета Айовы такая активность даже полезнее йоги;
кардиотренировки улучшают настроение даже в состоянии депрессии;
бег снижает показатели холестерина и уменьшает жесткость сердечной мышцы;
занятия на беговой дорожке не так агрессивно воздействуют на суставы, как обычный бег, шанс получить травму меньше, поскольку нет ударных движений;
возможность тренироваться в любой сезон, погоду и время поможет сделать занятия регулярными;
вы не тратите время на дорогу в зал и можете заниматься в любой удобный момент.
Несмотря на ощутимые плюсы, перед покупкой тренажера важно учесть и минусы. Среди них:
вероятность упасть с тренажера и получить травму;
шум, который нередко создают беговые дорожки, не порадует соседей;
износ и техническое обслуживание придется взять на себя, желательно раз в год-полгода приглашать специалиста для проверки тренажера;
высокая стоимость — хорошая дорожка стоит солидных денег, а плохая доставит лишь неудобства;
тренажер дома не гарантирует идеальной формы, если вы не будете на нем регулярно тренироваться;
беговая дорожка не может полностью заменить обычный бег — это тренажер, нацеленный на развитие кардио-респираторной системы.
При движении по улице или по треку вы перемещаете тело в пространстве, затрачивая на это энергию, тогда как на дорожке просто поднимаете ноги. Чтобы нейтрализовать это расхождение, рекомендую приобретать механическую беговую дорожку.Ксения ШульгаФитнес-тренер, специалист по питанию
Надеемся, что эти рекомендации помогут определиться решением.
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