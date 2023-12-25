Как подтянуть форму за неделю до Нового года: план питания и тренировок

Похудеть за неделю до Нового года — достаточно распространенный запрос. В идеале нужно начинать хотя бы за месяц, но и за семь дней можно добиться неплохих результатов. Вместе с фитнес-тренером мы подготовили специальный тренировочный план, а также рекомендации по питанию, которые помогут достичь максимального эффекта от занятий.

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Тренировочный план

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Питание

На завтрак рекомендуется есть медленные углеводы, например овсяную кашу. На обед часть углеводов нужно заменить на овощи и клетчатку. На ужин стоит съесть овощи и что-то белковое.

Можно прибегнуть к более жесткому методу — сесть на диету, например «любимую» или «яблочную». Однако лучше придерживаться здорового, сбалансированного питания, чтобы не было дефицита полезных веществ.

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Тренировочный план

День 1

Начать тренировку нужно с небольшой разминки: ходьбы и поочередных подъемов колена. Сам тренировочный комплекс делаем по четыре подхода по 15-20 повторений:

приседания сумо с пульсацией;

отжимания;

планка;

берпи;

боковые скручивания;

скакалка (или имитация прыжков);

Завершаем тренировку пятиминутной ходьбой.

День 2

Разминаемся в течение пяти минут и переходим к основному тренировочному комплексу. Чередуем в течение 15 минут:

40 секунд легкого бега (можно на месте или на беговой дорожке);

ходьба до восстановления дыхания.

В завершение тренировки заминка — пять минут ходьбы.

День 3

Начать тренировку нужно с небольшой разминки: ходьбы и поочередных подъемов колена. Далее следует сам тренировочный комплекс, каждое упражнение выполняем по минуте, делаем четыре круга:

прыжки со скакалкой (или имитация прыжков);

динамичные приседания с прыжками;

планка;

ягодичный мостик;

скручивания на пресс;

махи ногой в сторону;

Завершаем тренировку пятиминутной ходьбой.

Фото istockphoto.com

День 4

Начать тренировку нужно с небольшой разминки: ходьбы или поочередных подъемов колена. Потом переходим к тренировочному комплексу, каждое упражнение выполняем по минуте, делаем четыре круга:

бег с высоким подниманием бедра;

динамичные приседания;

выпады вперед;

скручивания из боковой планки;

планка;

махи ногой лежа на боку.

Пятиминутной ходьбой завершаем тренировку.

День 5

Как обычно, начинаем тренировку с разминки — ходьба или подъем колена. И переходим к основному тренировочному комплексу, который повторяет второй. Чередуем в течение 15 минут:

40 секунд легкого бега (можно на месте или на беговой дорожке);

ходьба до восстановления дыхания.

В завершение тренировки — пять минут ходьбы.

День 6

Шестая тренировка в точности повторяет третью. Начинаем с 5-минутной разминки, далее делаем упражнения по минуте каждое, четыре круга:

прыжки со скакалкой (или имитация прыжков);

махи ногой в сторону;

динамичные приседания с прыжками.

планка;

скручивания из боковой планки;

скручивания на пресс;

Завершаем тренировку пятиминутной ходьбой.

Фото istockphoto.com

День 7

Начать тренировку нужно с небольшой разминки: ходьбы и поочередных подъемов колена. Далее приступаем к тренировочному комплексу. Все упражнения выполняем по минуте, делаем четыре круга.

Джампинг Джек;

динамические приседания;

выпады назад + кик ногой;

берпи;

планка;

скручивания из боковой планки.

В завершение тренировки — пять минут ходьбы.