Как тренируется главный Кен Голливуда? Разбираем программу Райана Гослинга с тренером

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После выхода в свет фильма про Барби соцсети просто разрываются от розового контента, а подиумы и витрины магазинов — от розовой одежды всех оттенков. И если девушки снова хотят одеваться как Барби, то парни, конечно же, не прочь иметь фигуру как у Кена. Какие тренировки помогли Райану Гослингу добиться такой формы — разберем вместе с фитнес-экспертом и специалистом по осанке, тренером Денисом Соломиным.
Кому, как не Кену, впервые выпущенному в продажу в плавках, шлепанцах и в комплекте с кукольным полотенцем, подходит «пляжная» фигура. Закладывать фундамент для нее Райан Гослинг начал еще задолго до встречи с «Барби». Систему бодибилдеров, выступающих в «пляжной» категории, он внедрил в свои тренировки еще перед съемками фильма «Эта дурацкая любовь».
Такая программа включает шесть дней тренировок.
Жим штанги на наклонной скамье, 4 подхода по 10 повторений.
Отжимания на брусьях с отягощением, 3 подхода по 12 повторений.
Разведение гантелей на наклонной скамье, 3 подхода по 8 повторений.
Французский жим лежа, 3 подхода по 12 повторений.
Подъемы ног в висе на пресс, 3 подхода до отказа.
Подтягивания обратным хватом с утяжелителями, 3 подхода по 10 повторений.
Подтягивания с отягощением, 3 подхода по 10 повторений.
Тяга штанги к поясу, 4 подхода по 10 повторений.
Разведение гантелей в наклоне, 3 подхода по 8 повторений.
Подъемы гантелей перед собой, 3 подхода по 12 повторений.
Жим Арнольда (жим сидя с вращением плеча наружу), 3 подхода по 10 повторений.
«Велосипед» на пресс, 3 подхода до отказа.
Эта тренировка направлена на мышцы спины. И, опять же, большой акцент на спину, а в конце — упражнения, поддерживающие тонус интересующих мышц.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
20-25 минут интервального бега по протоколу 30/90, чередуя спринт (30 секунд) и быструю ходьбу (90 секунд).
5 минут в планке с перерывами по необходимости.
Это вообще класс! Упражнения в стиле классического бодибилдинга снижают выносливость в теле, и такого рода спринты — отличное дополнение для выносливости, тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К тому же бег, особенно быстрый, благоприятно влияет на биомеханику, или простым языком — способность тела к движению в пространстве.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
Программа построена по типичной структуре занятий для эстетики тела. И основная цель такой программы, почему ее и выбрал Райан Гослинг, — это V-фигура с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами; хорошо подкачанное (но не перекачанное) тело за короткий срок для съемки в фильме. Она включает четыре тренировки в неделю для роста мышечной массы и две — для поддержания выносливости, а также день полноценного отдыха.
Рассматривать такую методику для всех я бы не стал. Не каждый может себе позволить заниматься три раза в неделю по часу, а тут надо шесть раз в неделю от часа до двух провести в зале. Для среднестатистического человека нет необходимости создавать и, что еще сложнее, поддерживать такое тело. К тому же у людей часто есть проблемы со здоровьем, в том числе с суставами. А такая тренировка подходит для подготовленных людей, у кого есть достаточная мышечная поддержка для скелета и нет слабых зон в теле, например, нарушений осанки, связанных с малоподвижным образом жизни.Денис СоломинФитнес-эксперт и специалист по осанке
В случае Райана Гослинга такая программа занятий подходит идеально. Его тело готово к таким нагрузкам, и, скорее всего, он занимается в зале регулярно. У него в приоритете красота и эстетика тела, а не здоровье и осанка. И его бэкграунд позволяет изменить тело в короткие сроки. У Райана есть дисциплина, и, скорее всего, он уделяет особое внимание питанию.