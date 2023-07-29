Как тренируется главный Кен Голливуда? Разбираем программу Райана Гослинга с тренером

После выхода в свет фильма про Барби соцсети просто разрываются от розового контента, а подиумы и витрины магазинов — от розовой одежды всех оттенков. И если девушки снова хотят одеваться как Барби, то парни, конечно же, не прочь иметь фигуру как у Кена. Какие тренировки помогли Райану Гослингу добиться такой формы — разберем вместе с фитнес-экспертом и специалистом по осанке, тренером Денисом Соломиным.

Кому, как не Кену, впервые выпущенному в продажу в плавках, шлепанцах и в комплекте с кукольным полотенцем, подходит «пляжная» фигура. Закладывать фундамент для нее Райан Гослинг начал еще задолго до встречи с «Барби». Систему бодибилдеров, выступающих в «пляжной» категории, он внедрил в свои тренировки еще перед съемками фильма «Эта дурацкая любовь».

Такая программа включает шесть дней тренировок.

Понедельник и четверг

Жим штанги на наклонной скамье, 4 подхода по 10 повторений.

Отжимания на брусьях с отягощением, 3 подхода по 12 повторений.

Разведение гантелей на наклонной скамье, 3 подхода по 8 повторений.

Французский жим лежа, 3 подхода по 12 повторений.

Подъемы ног в висе на пресс, 3 подхода до отказа.

Подтягивания обратным хватом с утяжелителями, 3 подхода по 10 повторений.

Вторник и пятница

Подтягивания с отягощением, 3 подхода по 10 повторений.

Тяга штанги к поясу, 4 подхода по 10 повторений.

Разведение гантелей в наклоне, 3 подхода по 8 повторений.

Подъемы гантелей перед собой, 3 подхода по 12 повторений.

Жим Арнольда (жим сидя с вращением плеча наружу), 3 подхода по 10 повторений.

«Велосипед» на пресс, 3 подхода до отказа. Фото Global Look Press

Среда и суббота

20-25 минут интервального бега по протоколу 30/90, чередуя спринт (30 секунд) и быструю ходьбу (90 секунд).

5 минут в планке с перерывами по необходимости.

Фото Global Look Press

Кому подойдут тренировки Гослинга

Программа построена по типичной структуре занятий для эстетики тела. И основная цель такой программы, почему ее и выбрал Райан Гослинг, — это V-фигура с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами; хорошо подкачанное (но не перекачанное) тело за короткий срок для съемки в фильме. Она включает четыре тренировки в неделю для роста мышечной массы и две — для поддержания выносливости, а также день полноценного отдыха.

Фото Global Look Press

В случае Райана Гослинга такая программа занятий подходит идеально. Его тело готово к таким нагрузкам, и, скорее всего, он занимается в зале регулярно. У него в приоритете красота и эстетика тела, а не здоровье и осанка. И его бэкграунд позволяет изменить тело в короткие сроки. У Райана есть дисциплина, и, скорее всего, он уделяет особое внимание питанию.