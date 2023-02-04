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Сегодня, 18:05

7 упражнений, которые помогут избавиться от «ушек» на бедрах. Видео

Ольга Ершова
Фитнес-тренер
Фото Freepik
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Далеко не всегда даже стройное тело выглядит идеально. Например, те самые «ушки» на бедрах не обязательно указывают на лишний вес: они зависят от того, как распределяется жировая ткань в организме. Очень часто у женщин она «уходит» именно на бедра и ягодицы.

К счастью, бороться с этой проблемой можно и нужно. В первую очередь, придется наладить питание , так как это основа полноценного здорового похудения. Добавим к нему тренировки с особым вниманием к этим частям тела и, конечно же, косметологические процедуры. Можно использовать массажи и аппаратные методы.

Ну а мы покажем вам эффективную тренировку, которая позволит отлично проработать проблемные зоны. Повторяйте за тренером!

Упражнения для женщин
Фитнес
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