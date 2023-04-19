Разминка, которую можно делать на рабочем месте.

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
От нескольких часов работы за компьютером тело порой может устать не меньше, чем от активных движений. Но кажется, что офисный костюм, рабочий стол и кресло не дают возможности как следует размяться.
В своем видео фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин доказывает, что это не так. Разминку, которую он записал специально для читателей «СЭ», можно делать и стоя, и сидя.
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