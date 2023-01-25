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Сегодня, 16:00

Эффективная тренировка для мужчин на каждый день

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор
Александр Карпов
Фитнес-тренер
Фото Freepik/senivpetro
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Подобрали базовые упражнения, которые помогут прокачать все тело.

Регулярные тренировки для мужчин — отличный способ поддерживать себя в форме. Многие не имеют возможности часто посещать тренажерный зал. Но добиться неплохих результатов можно и в домашних условиях. Важно грамотно определить оптимальные упражнения и соблюдать технику их выполнения.

Если речь идет об одной универсальной тренировке, то это должна быть Full Body с акцентом на работу крупных мышечных групп. Маленькие мышечные группы должны тренироваться обязательно вместе с большими (грудь, спина, ноги), но не отдельно.
Александр Карпов
Фитнес-тренер

Выпады вперед

Исходное положение: ноги поставьте чуть уже, чем плечи. Руки зафиксируйте на поясе или сложите возле груди в замок. Если предполагается выполнение с гантелями, руки следует держать опущенными вдоль туловища. Спина ровная, плечи разведены, взгляд направлен перед собой. Мышцы живота удерживайте в напряжении.

Техника выполнения:

  • Сделайте шаг вперед.

  • Перенесите вес тела с опорой на пятку на ногу, стоящую впереди.

  • Согните ее в коленном суставе, опускаясь.

  • Затем толчком впереди стоящей ноги вернитесь в исходное положение.

  • Повторите то же самое с другой ногой.

Мужчина на тренировке. Фото Freepik/bublikhaus
Фото Freepik/bublikhaus

Подтягивания обратным хватом

Исходное положение: вис на перекладине обратным хватом (ладони обращены к себе). Используйте среднюю постановку кистей. Руки полностью выпрямите.

Техника выполнения:

  • Усилием мышц верха спины подтяните себя грудью к перекладине.

  • В верхней точке старайтесь максимально соединить лопатки.

  • Локти при этом следует направить вниз.

  • Далее подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Тренировка для мужчин. Эффективная тренировка для мужчин на все тело. 4 лучших упражнения

Отжимания на брусьях

Исходное положение: упор на брусьях.

Техника выполнения:

  • Согните руки в локтях.

  • Опуститесь до параллели плеч с полом или максимально низко.

  • Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Протяжка со штангой стоя

Исходное положение: стоя возьмите штангу прямым хватом на ширине плеч. Руки опустите. Штанга должна касаться бедер.

Техника выполнения:

  • Поднимите штангу вдоль тела, направляя локти вверх.

  • При этом необходимо следить, чтобы плечевые суставы не поднимались.

  • Доведите плечи (часть руки от локтя до плечевого сустава) до параллели с полом.

  • Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Мужчина на тренировке. Фото Freepik/diana_mironenko
Фото Freepik/diana_mironenko

Подъемы EZ-штанги на бицепс стоя

Исходное положение: стоя удерживайте штангу в руках примерно на ширине плеч. Примените обратный хват (ладони к себе). Ноги немного согните в коленных суставах. Корпус следует незначительно наклонить вперед.

Техника выполнения:

  • Без рывков согните руки в локтях.

  • Поднимите штангу до прямого угла в локтевом суставе — именно в этой точке будет максимальная нагрузка на бицепс.

  • Затем подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Французский жим EZ-штанги лежа

Исходное положение: лежа на спине (на полу или на скамье).

Штангу удерживайте в выпрямленных руках над плечевыми суставами.

Техника выполнения:

  • Согните руки в локтях, опуская штангу немного за голову.

  • Затем верните ее в исходное положение.

  • Движение необходимо выполнять подконтрольно, стараясь не разводить локти в стороны.

тобы проработать все мышечные волокна (быстрые, медленные и смешанные), можно чередовать на тренировках количество повторений, варьируя вес. Меньше повторений — больше вес. И наоборот. Выполнять следует по пять подходов. Два из них должны быть разминочными, один — подводящий и два рабочих.
Александр Карпов
Фитнес-тренер
Упражнения для мужчин
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