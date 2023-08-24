Продолжаем готовиться к «Гонке героев»: корреспонденты «СЭ» пробуют функциональную тренировку

«Стиль жизни» и «Лига героев» организовали совместный челлендж и готовят трех (отчаянных) корреспондетов «СЭ» к экстремальному забегу с препятствиями. «Гонка героев» пройдет уже 16 сентября, а пока у нас еще есть время, чтобы подготовиться, — морально и физически!

Казалось, что слабые руки и рукоходы — самое страшное, что ожидало нас на занятиях. Но это было до того, как мы заново познакомились с функциональной тренировкой. Пока я валялась с простудой, ребята преодолевали себя. Смотрите наше новое видео: на этот раз упражнения у Леры и Саши получаются, но как — это надо видеть!

Хотя сама тренировка далась нашим героям нелегко, впечатления оказались скорее положительными. Ведь упорный труд — прямой путь к успеху! В нашем случае — к финишной прямой «Гонки героев».

Не все участники смогли поучаствовать в съемке видео, но функциональная тренировка — это то, что должен попробовать каждый.