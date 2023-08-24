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Сегодня, 19:00

Продолжаем готовиться к «Гонке героев»: корреспонденты «СЭ» пробуют функциональную тренировку

Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
Корреспонденты «СЭ»
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«Стиль жизни» и «Лига героев» организовали совместный челлендж и готовят трех (отчаянных) корреспондетов «СЭ» к экстремальному забегу с препятствиями. «Гонка героев» пройдет уже 16 сентября, а пока у нас еще есть время, чтобы подготовиться, — морально и физически!

Как мы&nbsp;готовимся к &laquo;Гонке Героев&raquo;. Как мы решили подготовиться к «Гонке Героев»: первый опыт корреспондентов «СЭ»

Казалось, что слабые руки и рукоходы — самое страшное, что ожидало нас на занятиях. Но это было до того, как мы заново познакомились с функциональной тренировкой. Пока я валялась с простудой, ребята преодолевали себя. Смотрите наше новое видео: на этот раз упражнения у Леры и Саши получаются, но как — это надо видеть!

Функциональные тренировки пока мне нравятся чуть больше — на них нет злосчастных рукоходов, которые все еще поддаются мне с трудом. Однако, по ощущениям, они не менее эффективны и точно положительно сказываются на выносливости. Если совмещать оба вида тренировок — можно здорово прокачаться. Надеюсь, это у нас получится.
Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»

Хотя сама тренировка далась нашим героям нелегко, впечатления оказались скорее положительными. Ведь упорный труд — прямой путь к успеху! В нашем случае — к финишной прямой «Гонки героев».

Опробовав на себе функциональную тренировку, смело могу сказать — это кайф. Пускай это и тяжело, и к концу каждого круга упражнений в мыслях мелькает лишь «когда закончится это все», но тут хотя бы все получается. В отличии от большинства рукоходов.

Даже не готовясь к «Гонке героев», на такие тренировки стоит походить, хотя бы для общего развития. Не удивлюсь, если даже самого подготовленного тут ждут испытания на выносливость.
Александр Чурилин
Ответственный секретарь

Не все участники смогли поучаствовать в съемке видео, но функциональная тренировка — это то, что должен попробовать каждый.

Хоть мне и пришлось пропустить занятие из-за внезапной простуды (да-да, посреди лета), на функциональную тренировку я все же сходила в другой день. Ощущается такое занятие куда тяжелее, чем подготовка к прохождению препятствий. Да и мысли «слиться» по ходу возникают чаще.

Но, без сомнений, это такая же (если не более) важная часть всего процесса. Интенсивные круговые уражнения прокачивают выносливость и учат распределять силы — без этого на Гонке точно не обойтись.
Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
Мотивация
Увлечения
Универсальные упражнения
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