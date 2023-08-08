Как мы решили подготовиться к «Гонке Героев»: первый опыт корреспондентов «СЭ»

Сегодня, 14:00
«Стиль жизни» и «Лига Героев» решили организовать совместный челлендж и оправить трех смельчаков из редакции на забег с препятствиями. Нас ждут испытания на силу, ловкость и выносливость. А еще, безусловно, смелость. Финальная «Гонка Героев» пройдет в Москве 16 сентября. Именно на ней мы покажем все, чему научились за полтора месяца тренировок. А пока делимся первыми впечатлениями и очень смешным роликом, в котором у нас почти ничего не получается. Но это только пока!
Оставайтесь, чтобы следить за нашими успехами и провалами. Обещаем вернуться с новостями.
Как правило, с испытаниями на силу рук мальчики справляются лучше, чем девочки. А в «Гонке Героев» их немало, и именно об этом мы все переживали перед тренировкой.
Это для меня, в первую очередь, борьба с самим собой и своими слабостями. И только потом уже новые ощущения. Я не оценил бы свою физическую форму как прекрасную. Хотя периодически фристайлю с мячом, чуть увлекся йогой и балансирующими асанами и даже пошел в зал, чтобы немного подкачать руки.
Интересно, какие новые элементы с мячом я смогу освоить, пройдя эту гонку. И какими сильными станут мои руки.Александр ЧурилинОтветственный секретарь
Главной целью мы, конечно же, определили удовольствие, а не невероятную скорость прохождения дистанции. Так что начали работать в первую очередь с тем, чтобы «победить» хоть какие-то препятствия.
Когда-то давно в школе я вела достаточно активный образ жизни: больше 10 лет занималась танцами, ходила в акробатическую студию, играла в волейбольный секции. Потом, когда поступила в универ, было совсем не до тренировок. Периодически я пробовала вернуться к тем или иным занятиям, но войти в спортивную рутину у меня не получалось.
Иногда я занимаюсь спортом, но это не регулярно. Скорее для здоровья, нежели чем для спортивных результатов. Гонка — это интересный вызов себе, посмотреть, что получится сделать за время подготовки. Попробовать пройти хотя бы часть препятствий, даже несколько для меня уже будут личной победой.Арина ЗабгаеваЗаместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
Свою первую тренировку мы сняли на видео. Надеемся, что потом из него получится отличное «до».
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