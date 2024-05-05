Преимущества и недостатки кардиотренировок: рассказывает тренер

Кардиотренировкой считаются виды физической активности, при которой основная нагрузка направлена на работу сердца и сосудов. Даже название «кардио» говорит само за себя. Такая тренировка помогает улучшить выносливость, влияет на процессы кровообращения и дыхания. Вместе с фитнес-тренером чуть подробнее разобрали, что такое кардио, и рассказали, когда эти упражнения полезны.

Что такое кардио

К кардионагрузке можно отнести все виды активности, которые увеличивают пульс до 65-85% от максимальной частоты ваших сердечных сокращений (это наибольшее количество, на которое способно ваше сердце). Эту цифру можно узнать на специальных сайтах, которые помогают вычислить показатель, исходя из возраста и особенностей человека. Примерно рассчитать свой максимальный пульс можно и самостоятельно: нужно вычесть ваш возраст из 220. Далее нужно найти необходимый диапазон — 65-85% от этого числа — и стараться удерживать свой пульс во время кардиотренировки на этом уровне.

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К кардионагрузкам обычно относят:

бег;

ходьбу;

плавание;

велоспорт;

прыжки на скакалке (и без);

аэробику и танцы;

прогулки на лыжах;

ходьбу на эллипсе.

Чем полезны кардиотренировки

Ошибочно думать, что кардио — панацея при похудении. Такая тренировка не сможет молниеносно сжечь жир и снизить вес. Кардио лишь увеличивают дневной расход калорий. Это может поспособствовать похудению. Но если человек не следит за количеством потребляемой пищи, никакие тренировки сами по себе не будут эффективными.

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Но кардионагрузки обладают множеством положительных эффектов:

прекрасно насыщают клетки организма кислородом;

тренируют сердечную мышцу и снижают риск инфаркта;

развивают дыхательную систему;

выступают профилактикой атеросклероза, гипертонии и сахарного диабета;

ускоряют обмен веществ;

повышают общую выносливость организма;

нормализуют гормональный фон и улучшают состояние кожи;

укрепляют костную ткань;

улучшают настроение и повышают устойчивость организма к стрессам;

тонизируют организм в целом.

Когда кардио не поможет

Одна из целей, для реализации которой кардиотренировки не подойдут, — набор мышечной массы. Бег, плавание или велосипед сконцентрированы на улучшении работы сердца и легких, а не на развитии мускулов. Для набора массы и увеличения объема мышечной ткани необходимо уделить больше внимания силовым тренировкам с отягощениями в виде, например, гантелей.

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Кроме того, кардиотренировки могут быть неэффективны в случае, если вы хотите задействовать определенную группу мышц. Во время того же бега или плавания работает много разных мускулов. Поэтому, например, для укрепления мышц спины или плечевого пояса больше подходят упражнения со свободными весами.

Несмотря на то, что в целом кардио полезно, у него есть ряд противопоказаний. Среди них — онкология, тяжелые нарушения сердечной деятельности, обострение хронических заболеваний. В таких состояниях упражнения могут навредить здоровью. Поэтому перед тем, как добавить кардио в свою жизнь, нужно проконсультироваться с врачом.

Кардиотренировки прекрасно подходят для улучшения общей физической формы. Но в определенных случаях потребуется уделить время силовым тренировкам. Также, чтобы нагрузки были действительно эффективными, рекомендуется следить за рационом и есть все нутриенты, которые нужны для жизнедеятельности организма: белки, жиры, сложные углеводы и клетчатку.