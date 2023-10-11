6 признаков хорошей тренировки

У каждого вида физической нагрузки, у любой тренировки есть свои конкретные цели и задачи. Как правило, речь идет об изменении таких показателей, как сила, гибкость, координация, выносливость. Но помимо этих признаков, колебания веса и объема, есть еще и другие характеристики хорошей тренировки.

Отсутствие сильной боли

Не стоит переживать, если после тренировки нет мышечной боли. Некоторые полагают, что это свидетельствует о малоэффективных занятиях. На самом деле в норме после адекватной физической нагрузки не должно ничего сильно болеть. Будут присутствовать ощущения «наличия» мышц, которые в большей степени оказались задействованы в упражнениях. Но острой боли, которая мешает выполнять привычные и повседневные движения в допустимом диапазоне, быть не должно. Например, после приседаний на следующий день можно спокойно подниматься по лестнице, а после упражнений на пресс — не больно смеяться.

Прилив энергии

Тренировка — энергозатратный процесс, он позволяет тратить лишние калории. Тем не менее в завершении упражнений должен быть не упадок сил, а прилив энергии. Если после тренировки чувствуется бодрость, это отличный знак.

Фото istockphoto.com

Аппетит

В связи с нагрузкой, требующей расходования энергии, после тренировки улучшается аппетит. И то, что хочется есть, это естественно. Но в этом вопросе стоит руководствоваться чувством меры, есть здоровые и полезные продукты, которые способствуют восстановлению мышечных волокон.

Однако в противовес этой гипотезе есть и другая, совершенно противоположная. Исследования показали, что аэробные упражнения, такие как бег, езда на велосипеде и плавание, уменьшают аппетит. Это объясняется изменением уровня гормонов, которые вызывают голод.

Полноценный сон

Еще один признак хорошей тренировки — полноценный сон. Рекомендуется более интенсивные занятия планировать на дневное время, а тренировки в медленном темпе — на вечернее. Таким образом не пострадает качество сна. Напротив, он будет здоровым и полноценным, что позволит ощущать бодрость утром.

Фото istockphoto.com

Приподнятое настроение

Умеренная физическая нагрузка улучшает психоэмоциональное состояние. Многие отмечают, что выходя из зала после занятия, чувствуют позитивный настрой. Это позволяет бороться с негативными последствиями стрессовых ситуаций на организм.

В ответ на увеличение активности повышается производство «гормонов счастья», что в итоге приводит к улучшению настроения и уменьшению тревожности и стресса.

И даже медики по достоинству оценили положительное влияние тренировок на здоровье. Авторы нового исследования пришли к выводу, что умеренные и интенсивные физические упражнения облегчают симптомы тревоги, даже если расстройство является хроническим.

Улучшение физических качеств

Этот показатель, разумеется, невозможно отследить после первых тренировок. Для улучшения выносливости, координации, гибкости и мышечной силы требуется время. Но тем не менее, если задача поставлена верно, прилагаются усилия по ее достижению и со стороны занимающегося, и со стороны тренера, результат не заставит себя долго ждать. Спустя некоторое время прогресс будет заметен.

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