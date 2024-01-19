Как я пробежал самый холодный марафон в мире без подготовки: личная история

Моя история — это прямое доказательство того, что возможности человека безграничны. Было бы желание. Меня зовут Марк Кузьминов, я путешествую автостопом по всей России, а еще пробежал самый холодный марафон в мире без подготовки.

Как мне пришла идея поучаствовать в марафоне на полюсе холода

Больше месяца назад я отправился в свою самую опасную экспедицию. Мне предстояло добраться из Белгорода на Чукотку автостопом. Конечным пунктом моего маршрута должен был стать город Певек. Ближе к Новому году я добрался до Якутска, познакомился с интересным парнем. В разговоре с ним совершенно случайно узнал о том, что в Оймяконе (маленький поселок в восточной части Якутии. — Прим. «СЭ») буквально через две недели будет проходить самый холодный марафон в мире. Мои глаза тут же загорелись.

Как я решился бежать марафон без подготовки

Я узнал о марафоне в Оймяконе примерно за две недели до его начала, когда регистрация уже была закрыта. Посидел, подумал и решил, что поеду туда на энтузиазме. Так и получилось! Добрался до поселка, встретился с заместителем главы администрации Оймяконского района. Без ее безвозмездной помощи ничего бы не получилось. Меня поселили бесплатно в спортзале, там располагались другие участники забега, которые не могли разместиться у родственников или в гостинице.

Фото из личного архива Марка Кузьминова

Пробежать марафон хотел давно, чтобы знать, что я могу это сделать. Я на Эльбрус один за четыре дня поднимался, автостопом всю Россию проехал. Я что, марафон в -57 не пробегу?

С какими препятствиями столкнулся во время марафона

Раньше я был на марафонах несколько раз. За последние пару лет я пробегал 8-10 км, один раз преодолел дистанцию в 30 км. Этот забег был в честь юбилея товарища, пробежать его мы решили после веселой вечеринки. Было сложно, спали всего 2-3 часа, а потом дистанция.

В Оймяконе я был единственным неподготовленным с точки зрения марафона участником, который оказался там случайно. Некоторые были скептически настроены по отношению ко мне, ведь таких дилетантов, как я, там быть просто не могло. Люди к этому готовились серьезно и сознательно, а я решил поучаствовать спонтанно.

Перед забегом я пару раз пробежал по 5 км, чтобы понимать, как буду чувствовать себя в таких погодных условиях. Проблем холод не вызвал, мешало лишь количество одежды.

Фото из личного архива Марка Кузьминова

Честно, я сомневался, что уложусь в 6 часов. После 15 км сильно «подсела батарейка». Специальные гели и чай в палатках уже не спасали. Еще я сильно натер ногу, ведь бежал в чем приехал. На 28-м км одновременно свело судорогой два квадрицепса, и я упал. Потребовалось время, чтобы встать и начать идти, а потом перейти на легкий бег. Как раз тогда я съел последние два геля и понял, что оставшиеся 14 км буду без поддержки питания. Это было глупо, но в тот момент я решил, что это единственная возможность бежать после судороги.

В один момент я считал до ста во время бега, потом 20-30 секунд шага и так раз за разом. После 35 км стало полегче, открылось второе дыхание. Уложился в 5 часов 45 минут. Если бы бежал дольше 6 часов, сняли бы с дистанции.

Как я изменился внутренне

После забега во мне еще больше укрепилась вера в то, что возможности человека безграничны. Мне очень нравятся слова Федора Конюхова на этот счет: «Я вообще-то человек закаленный, неприхотливый. Когда в 1989-м шли к Северному полюсу и закончились продукты, снег кушал! Убеждал себя, что есть в нем какие-то питательные вещества. Опять же все от настроя зависит. По молодости я и морскую воду пил».

Планирую ли покорять новые марафоны дальше

Перед Новым годом мне предложили поучаствовать в сочинском забеге на Роза Хуторе. Если получится, конечно, войти в тренировочный режим и основательно подготовиться. Пока что я весь в разъездах.

Фото из личного архива Марка Кузьминова

Мне всегда интересно затевать великие дела, бросать себе вызовы, преодолевать их (или терпеть неудачу), знакомиться с новыми людьми и просто наслаждаться жизнью. Жизнь правда интересная, и мне нравится ее жить!