Тренировка для женщин, которая поможет улучшить форму груди: видео

Если вы мечтаете о красивой подтянутой груди, сегодняшняя наша тренировка точно для вас. Профессиональный фитнес-тренер продемонстрировала технику выполнения 13 упражнений на верхнюю часть тела. Они помогут укрепить мышечный каркас, который приподнимает грудь и корректирует ее форму.

Зачем девушке качать грудные мышцы

Часто девушки, увлекающиеся фитнесом, полностью игнорируют тренировки на верхнюю часть тела, и очень зря. Вот несколько причин, почему такие упражнения нужно обязательно включать в программу.

Улучшится осанка

Красивая осанка способна полностью трансформировать внешний вид женщины. Сильная прямая спина не только поможет сохранить здоровье позвоночника, но и сделает вас привлекательнее и визуально стройнее.

Улучшится внешний вид груди

Вопреки распространенному заблуждению, тренировками нельзя увеличить грудь. Но можно придать ей более эстетичный вид, ведь от состояния грудных мышц зависит степень подъема груди. Если мышцы слабые и дряблые, то грудь будет обвисать намного сильнее.

Задействуются и другие группы мышц

Тренируя грудные мышцы, вы задействуете и спину, и кор, и пресс. Поэтому упражнения на грудь помогут всему телу стать сильнее.

Станет проще выполнять бытовые задачи

Сделать укладку, укачать ребенка, донести пакеты с продуктами до дома — для всех этих задач необходима сильная верхняя часть тела. Чтобы рутинные действия не стали непосильной задачей, нужно тренировать верх тела.