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Упражнения для красивой груди для женщин: видео от тренера
Фитнес

Сегодня, 15:00

1 мин.

Тренировка для женщин, которая поможет улучшить форму груди: видео

Татьяна Пищева
Автор
Надежда Ахметова
Фитнес-тренер
Красивая женщина качает грудь.
Тренировка для красивой и подтянутой груди.
Фото istockphoto.com
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Если вы мечтаете о красивой подтянутой груди, сегодняшняя наша тренировка точно для вас. Профессиональный фитнес-тренер продемонстрировала технику выполнения 13 упражнений на верхнюю часть тела. Они помогут укрепить мышечный каркас, который приподнимает грудь и корректирует ее форму.

Зачем девушке качать грудные мышцы

Часто девушки, увлекающиеся фитнесом, полностью игнорируют тренировки на верхнюю часть тела, и очень зря. Вот несколько причин, почему такие упражнения нужно обязательно включать в программу.

Красивая осанка способна полностью трансформировать внешний вид женщины. Сильная прямая спина не только поможет сохранить здоровье позвоночника, но и сделает вас привлекательнее и визуально стройнее.

Вопреки распространенному заблуждению, тренировками нельзя увеличить грудь. Но можно придать ей более эстетичный вид, ведь от состояния грудных мышц зависит степень подъема груди. Если мышцы слабые и дряблые, то грудь будет обвисать намного сильнее.

Тренируя грудные мышцы, вы задействуете и спину, и кор, и пресс. Поэтому упражнения на грудь помогут всему телу стать сильнее.

Сделать укладку, укачать ребенка, донести пакеты с продуктами до дома — для всех этих задач необходима сильная верхняя часть тела. Чтобы рутинные действия не стали непосильной задачей, нужно тренировать верх тела.

Упражнения для женщин
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