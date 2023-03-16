Лучшие упражнения для красивой осанки. Видеотренировка

Как часто вы ловите себя на том, что сидите или стоите, согнувшись вопросительным знаком? Со многими это происходит чуть ли не каждые пять минут, а некоторые и вовсе не замечают, как сутулятся. А между тем обратить на это внимание стоит: нарушения осанки могут привести не только к болезням позвоночника, но и к ухудшению работы внутренних органов.

И кому, как не фигуристам, знать, как сохранять спину ровной, а движения — изящными и грациозными? Рецептом красивой осанки поделилась бронзовый призер чемпионата мира, мастер спорта по фигурному катанию Василиса Даванкова.

Выполнять комплекс можно в качестве разминки в течение дня или в конце тренировки.

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