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Сегодня, 21:00

Лучшие упражнения для красивой осанки. Видеотренировка

Руслана Бобкова
Фото Freepik/bristekjegor
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Как часто вы ловите себя на том, что сидите или стоите, согнувшись вопросительным знаком? Со многими это происходит чуть ли не каждые пять минут, а некоторые и вовсе не замечают, как сутулятся. А между тем обратить на это внимание стоит: нарушения осанки могут привести не только к болезням позвоночника, но и к ухудшению работы внутренних органов.

И кому, как не фигуристам, знать, как сохранять спину ровной, а движения изящными и грациозными? Рецептом красивой осанки поделилась бронзовый призер чемпионата мира, мастер спорта по фигурному катанию Василиса Даванкова.

Выполнять комплекс можно в качестве разминки в течение дня или в конце тренировки.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Универсальные упражнения
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