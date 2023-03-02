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Сегодня, 20:00

Как избавиться от целлюлита? 3 эффективных упражнения от фитнес-тренера

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор
Девушка в купальнике
Фото Istockphoto/Deagreez
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С этой проблемой сталкиваются 85-90% девушек и женщин старше 20 лет.

С проблемой целлюлита сталкивались многие: «апельсиновая корка» считается эстетически непривлекательной и может испортить настроение. Но не все до конца понимают, что такое целлюлит и в чем причина его появления. Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, почему целлюлит возникает и как от него избавиться.

Что такое целлюлит

Считается, что целлюлит чаще бывает у женщин, нежели у мужчин. Порядка 85-90% девушек и женщин старше 20 лет сталкиваются с подобной проблемой.

Целлюлитом называют жировые отложения между соединительной тканью и кожей. Они довольно заметны, поэтому и вызывают столько переживаний. Чаще всего такие шероховатости видны в области бедер и ягодиц.

Как избавиться от&nbsp;целлюлита? Как избавиться от целлюлита? Отвечает эксперт

В погоне за красотой и идеальной кожей приходится идти на ухищрения: массажи, обертывания, жесткие диеты. Все это требует немалых финансовых вложений. Одно только упоминание на баночке крема «антицеллюлитный» волшебным образом делает его в разы дороже, чем обычные косметические средства. При этом проблема лежит глубже, чем просто внешнее воздействие на кожный покров.

Антицеллюлитный массаж.
Istockphoto/puhimec

Причины целлюлита

У кого-то целлюлит проявляется сильнее, у кого-то — меньше. А есть счастливицы, которые с «апельсиновой коркой» не сталкивались. У ее формирования есть свои причины:

  • генетика;

  • возраст — с годами кожа теряет свою эластичность;

  • гормональные изменения;

  • несбалансированное питание;

  • образ жизни;

  • отсутствие физической нагрузки.


С генетикой ничего не поделаешь, возраст тоже берет свое. А вот изменить подход к питанию, образу жизни и внедрить привычку регулярно тренироваться — под силу каждому.

Эффективные способы профилактики целлюлита — здоровый рацион и адекватная физическая нагрузка.

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Упражнения от целлюлита

Выпады

Исходное положение: стоя, ноги расположите на ширине таза — это позволит держать баланс при совершении выпада.

Упражнение для ягодиц.
Istockphoto/diego_cervo

Техника выполнения:

  • Сделайте шаг назад правой ногой, согнув ее в колене.

  • Поставьте ногу на носок.

  • Держите спину ровно или сохраняйте естественный прогиб в позвоночнике.

  • Следите, чтобы колено впереди стоящей ноги находилось над стопой. Угол между бедром и голенью должен быть примерно 90 градусов.

  • Вернитесь в исходное положение.

  • Выполните выпад назад другой ногой.

Ягодичный мост

Исходное положение: лежа на спине, согните ноги в коленных суставах. Стопы расположите на ширине таза, а колени — над пятками.

Упражнение "Ягодичный мост".
Istockphoto/undrey

Техника выполнения:

  • Поднимите таз до тех пор, пока он не окажется на одной линии со спиной и бедрами.

  • В верхней точке движения напрягите ягодицы и мышцы тазового дна.

  • Следите, чтобы спина не выгибалась.

  • Плавно опустите таз.

Приседания «Пружина»

Исходное положение: стопы на ширине таза, колени и носки направлены вперед. Следите, чтобы колени не «заваливались» внутрь. Это может привести к травме.

Упражнение "Пружина".
Istockphoto/undrey

Техника выполнения:

  • Согните ноги в коленях, направляя таз назад.

  • Опуститесь до тех пор, пока бедра не окажутся параллельны полу.

  • Угол в коленях — прямой, они должны быть над стопами.

  • В нижней точке движения выполните три пружинящих движения по направлению вверх-вниз.

  • Затем поднимитесь.

  • Повторите упражнение.


Количество упражнений и подходов можно варьировать в зависимости от исходной физической формы и самочувствия.

Важно понимать, что на эстетическую проблему несовершенства кожи можно повлиять в первую очередь путем внутренних изменений — регулярно тренироваться и правильно питаться. Результаты внешних воздействий, например косметических процедур, носят временный характер.

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