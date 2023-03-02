Как избавиться от целлюлита? 3 эффективных упражнения от фитнес-тренера

С этой проблемой сталкиваются 85-90% девушек и женщин старше 20 лет.

С проблемой целлюлита сталкивались многие: «апельсиновая корка» считается эстетически непривлекательной и может испортить настроение. Но не все до конца понимают, что такое целлюлит и в чем причина его появления. Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, почему целлюлит возникает и как от него избавиться.

Что такое целлюлит

Считается, что целлюлит чаще бывает у женщин, нежели у мужчин. Порядка 85-90% девушек и женщин старше 20 лет сталкиваются с подобной проблемой.

Целлюлитом называют жировые отложения между соединительной тканью и кожей. Они довольно заметны, поэтому и вызывают столько переживаний. Чаще всего такие шероховатости видны в области бедер и ягодиц.

В погоне за красотой и идеальной кожей приходится идти на ухищрения: массажи, обертывания, жесткие диеты. Все это требует немалых финансовых вложений. Одно только упоминание на баночке крема «антицеллюлитный» волшебным образом делает его в разы дороже, чем обычные косметические средства. При этом проблема лежит глубже, чем просто внешнее воздействие на кожный покров.

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Причины целлюлита

У кого-то целлюлит проявляется сильнее, у кого-то — меньше. А есть счастливицы, которые с «апельсиновой коркой» не сталкивались. У ее формирования есть свои причины:

генетика;

возраст — с годами кожа теряет свою эластичность;

гормональные изменения;

несбалансированное питание;

образ жизни;

отсутствие физической нагрузки.



С генетикой ничего не поделаешь, возраст тоже берет свое. А вот изменить подход к питанию, образу жизни и внедрить привычку регулярно тренироваться — под силу каждому.

Эффективные способы профилактики целлюлита — здоровый рацион и адекватная физическая нагрузка.

Упражнения от целлюлита

Выпады

Исходное положение: стоя, ноги расположите на ширине таза — это позволит держать баланс при совершении выпада.

Istockphoto/diego_cervo

Техника выполнения:

Сделайте шаг назад правой ногой, согнув ее в колене.

Поставьте ногу на носок.

Держите спину ровно или сохраняйте естественный прогиб в позвоночнике.

Следите, чтобы колено впереди стоящей ноги находилось над стопой. Угол между бедром и голенью должен быть примерно 90 градусов.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните выпад назад другой ногой.

Ягодичный мост

Исходное положение: лежа на спине, согните ноги в коленных суставах. Стопы расположите на ширине таза, а колени — над пятками.

Istockphoto/undrey

Техника выполнения:

Поднимите таз до тех пор, пока он не окажется на одной линии со спиной и бедрами.

В верхней точке движения напрягите ягодицы и мышцы тазового дна.

Следите, чтобы спина не выгибалась.

Плавно опустите таз.

Приседания «Пружина»

Исходное положение: стопы на ширине таза, колени и носки направлены вперед. Следите, чтобы колени не «заваливались» внутрь. Это может привести к травме.

Istockphoto/undrey

Техника выполнения:

Согните ноги в коленях, направляя таз назад.

Опуститесь до тех пор, пока бедра не окажутся параллельны полу.

Угол в коленях — прямой, они должны быть над стопами.

В нижней точке движения выполните три пружинящих движения по направлению вверх-вниз.

Затем поднимитесь.

Повторите упражнение.



Количество упражнений и подходов можно варьировать в зависимости от исходной физической формы и самочувствия.

Важно понимать, что на эстетическую проблему несовершенства кожи можно повлиять в первую очередь путем внутренних изменений — регулярно тренироваться и правильно питаться. Результаты внешних воздействий, например косметических процедур, носят временный характер.

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