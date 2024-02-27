Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Чем опасна груша, кому нельзя есть груши
Питание и еда

27 февраля, 18:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала о вредных свойствах груши

Мария Маковей
Автор
Свежая груша.
Фото AnaMOMarques/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова предупреждает, что груша может спровоцировать проблемы с ЖКТ. Так съеденные натощак плоды обеспечат тяжесть и дискомфорт в желудке.

Кроме того, грушу нельзя запивать водой, так как это вызовет брожение фрукта, что приведет к расстройству пищеварения. А людям, страдающим хроническим запором, проблемами с желудочно-кишечным трактом, язвой, гастритом, колитом, есть грушу следует с особой осторожностью. Потому что употребление фрукта может привести к раздражению слизистой оболочки желудка.

«В груше содержатся натуральные сахара. Людям с диабетом следует ограничить количество этих фруктов в рационе», — добавила эксперт.

Также нутрициолог подчеркнула, что груша может вызвать аллергические реакции, а пожилым людям следует вовсе отказаться от нее. Это связано с тем, что плоды кислых сортов усугубляют расстройства нервной системы и трудно усваиваются организмом, сообщает «СЭ».

Как приготовить салат с&nbsp;кальмаром. 5 интересных рецептов салатов с кальмаром от нутрициолога
Польза и вред
Советы и рекомендации
3
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Ученые нашли продукт, который предотвращает развитие рака кишечника