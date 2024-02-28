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Ученые нашли продукт, который предотвращает развитие рака кишечника
Питание и еда

28 февраля, 18:10

1 мин.

Ученые нашли продукт, который предотвращает развитие рака кишечника

Мария Маковей
Автор
Красные водоросли салат.
Фото Hanasaki/istockphoto.com
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Ученые проанализировали рацион жителей Японии, которые меньше всего болеют раком кишечника, и выяснили одну интересную закономерность. Оказывается, все дело в красных водорослях, которыми богато меню японцев.

Так, в продукте содержится огромное количество полезных витаминов, минералов и антиоксидантов. Благодаря этому красные водоросли нормализуют кровообращение, снижают уровень сахара и холестерина в крови, а также снабжают организм магнием, укрепляют иммунитет и улучшают качество кожи.

Также в ходе исследования ученые выяснили, что водоросли содержат компоненты агаротриоза и 3,6-ангидро-I-галактоза, которые противостоят раковым клеткам, пишет «Агротайм».

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