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Дерматолог рассказала, какие продукты помогут справиться с облысением
Питание и еда

20 марта, 15:40

1 мин.

Дерматолог рассказала, какие продукты помогут справиться с облысением

Мария Маковей
Автор
Женщина держит расческу.
Фото towfiqu ahamed/istockphoto.com
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Врач-дерматовенеролог, косметолог Софья Хаустова в беседе с RuNews24 перечислила продукты, которые помогут в борьбе с облысением.

Так, для спасения шевелюры эксперт рекомендует добавить в рацион яйца, шпинат, ягоды, батат, мясо, орехи, фасоль и авокадо. Также важен водный баланс — необходимо выпивать 1,5 л чистой воды в день. Кроме того, врач советует отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара.

«Если волосы теряют былую насыщенность и становятся сухими, необходимо срочно принимать цинк, марганец и хром для нормализации капиллярного кровотока, который питает кожу головы и волосяные луковицы. В организм должно поступать 10-15 мг цинка, 5-10 мг марганца и 35-60 г хрома», — добавила медик.

Доктор подчеркнула, что проросшая пшеница, фасоль, тыквенные семечки, куриные сердечки и говядина богаты цинком, а черника, гречка и отруби содержат марганец. Хром есть в мяте, тунце и свекле.

«Комплексный поливитамин, содержащий эти минералы, не будет лишним. Никогда не поздно изменить пищевые привычки к лучшему», — заключила Хаустова.

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