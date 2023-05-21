Диетолог назвал самые полезные сухофрукты

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ» о самых полезных сухофруктах. По его словам, это финики, курага, инжир, сушеная смородина и чернослив.
Как отметил Алексей Кабанов, финики невероятно богаты пищевыми волокнами и витамином В5, они дают заряд энергии, бодрости и выносливости, притупляют чувство голода. Курага, помимо пищевых волокон, отличается высоким содержанием магния, который понижает чувствительность к инсулину и необходим для нормальной работы нервной системы. В инжире присутствует фермент фицин, обладающий антибактериальными, заживляющими и антипаразитарными свойствами. Сушеная смородина отличается пониженным содержанием сахара и калорий, это также мощный источник антиоксидантов, который защищает организм от воспалительных процессов и преждевременного старения. Чернослив тоже богат клетчаткой, но еще имеет в составе много калия. «Калий называют «минералом сердца»: он регулирует частоту сокращений сердечной мышцы. Дефицит калия приводит к аритмии и повышает риск сердечной недостаточности», — подытожил диетолог.
Ранее мы рассказывали, чем полезны финики и можно ли заменить ими конфеты.
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