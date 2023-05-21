Врач дал рекомендации по проведению разгрузочного дня

21 мая, 20:15
На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями врач-кардиолога и эндокринолога Алексея Жито, которые помогут провести разгрузочный день правильно, восстановиться после обильного застолья и переедания. По словам специалиста, следует уменьшить объем пищи, чаще пить чистую воду, употреблять больше свежих овощей и зелени, а также убрать из рациона короткие углеводы (булочки, пирожные, шоколад, сдобу) и сократить количество соли.
Последний прием пищи во время разгрузочных дней Алексей Жито порекомендовал делать не позднее 18 часов и не объедаться на ночь. «Выходите гулять в любую погоду. Так калории сжигаются быстрее. Возвращайтесь к занятиям спортом, откажитесь от употребления алкоголя. Ну и конечно, пораньше ложитесь спать, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим», — подытожил врач.
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