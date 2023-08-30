Диетолог назвала овощ, который обязательно нужно есть после 45 лет

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30 августа в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе кабачков. По ее словам, этот овощ не дает аллергических реакций, улучшает работу иммунной и пищеварительной системы, обеспечивает естественную детоксикацию, выводит шлаки и токсины, поддерживает здоровье сосудистой стенки, способствует выведению из организма лишней жидкости.
«Очень полезны кабачки людям старше 45 лет, потому что в этом возрасте начинают превалировать процессы старения в организме, в том числе органов зрения. В составе кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые приостанавливают старение сетчатки и помогают замедлить возрастное снижение зрения», — подчеркнула Маргарита Королева.
Ранее, 15 августа, мы рассказывали, что приготовить из кабачков.
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