Диетолог назвала продукты для стройной талии

Диетолог Марина Сорокина рассказала, что сохранить талию стройной на долгие годы без изнурительных диет и тренировок поможет правильный сбалансированный рацион, в котором обязательно присутствуют некоторые продукты. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости». «Чтобы отражение в зеркале вас всегда радовало, надо начать с главного — пересмотреть свой рацион питания. Первым делом надо убрать жареные, острые, соленые продукты, а также сладости промышленного производства, алкоголь и сладкую газировку. Вместо этого надо стараться больше есть свежих овощей и фруктов, натурального мяса, а не колбас», — пояснила специалист.

Обязательно включить в рацион Марина Сорокина порекомендовала продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами. К ним относятся орехи, яйца, авокадо, грибы (подосиновики, белые, лисички), помидоры. фасоль и другие бобовые, а также морковь.

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