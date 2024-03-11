Диетолог раскрыла секрет полезных блинов, которые можно приготовить на Масленицу

Блины с пониженным содержанием жиров и сахара намного полезнее обычных, считает врач-диетолог Антонина Стародубова.

Так эксперт рекомендует для приготовления блинного теста использовать молоко или кисломолочные продукты пониженной жирности. Кроме того, уменьшить количество яичных желтков и масла, а также заменить хотя бы часть муки высшего сорта на цельнозерновую. Это позволит обогатить блины клетчаткой, витаминами и минеральными веществами, передает Москва 24.

Помимо этого, врач советует приготовить блины с припеком — добавить в тесто мелко нашинкованные или натертые овощи и фрукты: морковь, шпинат, свеклу, зеленый лук или яблоки. Еще один вариант — использовать пюре из замороженных ягод: клюквы, черники, брусники, облепихи и вишни.

«В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдет нежирный творог. Также тушеная капуста или другие овощи. Для мясных начинок лучше выбрать диетические сорта мяса и птицы. Подойдет кролик, цыпленок или индейка», — добавила доктор.

Кроме того, большую роль играет способ приготовления блинов. Их нельзя жарить, нужно именно выпекать, смазывая сковороду или электроблинницу минимальным количеством масла. Обжаривать начинку также не рекомендуется.